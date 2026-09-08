La Escuela de Karate Do Itosu Kai suma logros

Compitió el fin de semana en el torneo interno que se desarrolló en el gimnasio Manuel Belgrano de Rada Tilly.

El último fin de semana se desarrolló en instalaciones del gimnasio municipal Manuel Belgrano de la villa balnearia Rada Tilly el torneo interno de la Escuela de Karate Do Itosu Kai que dirigen los profesores Daniel Moroncini y Elena Lorenzi, donde se dieron cita más de 50 competidores pertenecientes a los dojos de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Al respecto el sensei Daniel Moroncini, aseguró. “Se compitió en la modalidad katas, individual y por equipos. Divididos en infantiles y cadetes, dicho evento se realizó con miras de preparación para la participación de la escuela en el 7° Torneo Patagónico que se realizará a fines de octubre y la escuela será la organizadora de tan importante competencia”.

“Durante el evento se contó con la presencia de las máximas autoridades municipales, la intendenta Mariel Peralta y el director de Deportes Ignacio Barreto, quienes colaboraron para ser posible esta competencia”, aseveró Moroncini.

RESULTADOS

Equipo femenino cadete campeón: Victoria Gallardo, Guadalupe Diz y Kiara Samara.

Equipo infantil campeón: Joaquín Camaya, Ignacio Martín y Tomás Camaya.

Foto: Prensa Comodoro Deportes