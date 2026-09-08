El campeón Newbery debuta ante el urgido USMA

Se sorteó el fixture del Clausura de la A. En el arranque, el “Aeronauta” será local ante los “Patricios”.

Se definió el fixture del torneo Zonal A Clausura de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y, de esta manera quedó determinado que el campeón del Zonal Apertura, Jorge Newbery, debutará como local en la zona B ante Unión San Martín Azcuénaga, que en la general marcha penúltimo y hoy estaría descendiendo.

En los otros partidos del mismo grupo, Huracán será anfitrión de Laprida y la Comisión de Actividades Infantiles recibirá a Petroquímica.

En la zona A, General Saavedra será local ante Deportivo Portugués -que hoy estaría descendiendo junto a USMA- y también jugarán Rada Tilly-Argentinos Diadema y Deportivo Sarmiento-Próspero Palazzo.

Foto: Angel Cárdenas