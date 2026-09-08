Petroquímica se destacó en la fecha 3D de Puerto Madryn

En la competencia, participaron 70 arqueros de diferentes puntos de la región patagónica.

Durante el fin de semana, se desarrolló en Puerto Madryn una importante doble jornada de Tiro con Arco Modalidad 3D, que reunió a 70 arqueros de distintos puntos de la región patagónica.

La actividad, organizada por Arqueros del Golfo, del Club Universitario Puerto Madryn, tuvo el sábado una nueva fecha de la Liga de Honor 3D de la región patagónica, mientras que el domingo se disputó una fecha correspondiente al calendario nacional de FATARCO.

El Tiro con Arco Petroquímica estuvo con una importante delegación, integrada por representantes en distintas categorías y divisiones: Ariel Rivas, en Recurvo Olímpico; Gabriel Rivas, en Tradicional Senior; Daniela Martínez, en Raso Femenino Senior; Juan Carlos Rodríguez, en Tradicional Senior; Miguel Prat, en Tradicional Senior; Luciano Mena, en Compuesto Senior; Guillermo Bratovich, en Compuesto Senior; Víctor Rodríguez, en Raso Masculino Senior; Agustín Matus, en Raso Masculino Senior.

La competencia, representó una nueva oportunidad para los deportistas del club de continuar sumando experiencia y rodaje competitivo, enfrentándose a representantes de diferentes instituciones de la Patagonia en una disciplina que continúa creciendo en la región.

DANIELA MARTINEZ RUMBO AL MUNDIAL

Uno de los puntos destacados de la delegación fue la participación de Daniela Martínez, arquera de Petroquímica en la categoría Raso Femenino Senior, quien se encuentra en la etapa final de preparación antes de viajar a Yankton, Estados Unidos, para participar del Mundial 3D.

La competencia internacional será un nuevo desafío para la deportista comodorense, que representará al país en uno de los eventos más importantes del calendario internacional de la especialidad.

CAPACITACION INTENSIVA

Con la mirada puesta en los próximos desafíos deportivos, durante esta semana los arqueros del Club Petroquímica realizarán una clínica intensiva de tiro con arco, que estará a cargo de Víctor Rodríguez, arquero del club que actualmente reside en General Conesa, provincia de Río Negro.

Rodríguez, cuenta con una importante trayectoria dentro de la disciplina y ha participado en dos Campeonatos Mundiales de 3D, experiencia que pondrá al servicio de los deportistas del club durante esta jornada de capacitación.

La clínica tendrá como objetivo continuar perfeccionando distintos aspectos técnicos y deportivos de los arqueros, de cara a las próximas competencias del calendario.

El calendario competitivo continuará el próximo 4 de octubre en Trelew, donde se disputará una nueva fecha, antes de afrontar uno de los grandes objetivos de la temporada, la Final Nacional en La Plata.

De esta manera, el Club Social y Deportivo Petroquímica continúa con una intensa agenda competitiva y de preparación, consolidando la participación de sus arqueros en las competencias regionales y nacionales y apostando también a la formación y perfeccionamiento permanente de sus deportistas.

Resultados

1ª jornada - Fecha Liga de Honor 3D - Zona Patagónica:

1º - Ariel Rivas, en Recurvo Olímpico.

1ª - Daniela Martínez, en Raso Femenino Senior.

1º - Gabriel Rivas, en Tradicional Senior.

2º - Juan Carlos Rodríguez, en Tradicional Senior.

5º - Miguel Prat, en Tradicional Senior.

2º Luciano Mena, en Compuesto Senior.

5º Guillermo Bratovich, en Compuesto Senior.

4º Víctor Rodríguez, en Raso Masculino Senior.

2ª egunda jornada - Fecha Ranking Nacional FATARCO

1º - Ariel Rivas, en Recurvo Olímpico.

3ª - Daniela Martínez, en Raso Femenino Senior.

3º - Gabriel Rivas, en Tradicional Senior.

4º - Juan Carlos Rodríguez, en Tradicional Senior.

6º - Miguel Prat, en Tradicional Senior.

2º Luciano Mena, en Compuesto Senior.

6º Guillermo Bratovich, en Compuesto Senior.

4º Víctor Rodríguez, en Raso Masculino Senior.

Foto: Prensa Comodoro Deportes