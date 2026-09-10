Escuela de Jiu Jitsu "Némesis" de Caleta consolida prestigio

En el curso de los últimos años, el Jiu Jitsu, arte marcial japonés, fue extendiéndose por el mundo y desde hace más de un lustro comenzó a practicarse en Caleta Olivia, difundiéndose en cuatro escuelas.

Una de ellas se denomina “Némesis”, la cual en diciembre cumplirá tres años de su creación nucleando a numerosos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, a cargo de los profesores de la especialidad Alejandro Ríos y Walter Cáceres.

Tras el periodo de aprendizaje, sus referentes comenzaron a intervenir en torneos locales y regionales, sumando importantes logros deportivos para la institución que ahora se prepara para afrontar nuevos desafíos como ser su incursión en torneos nacionales y la organización de una Master Class.

En este contexto, sus representantes lograron este año destacadas actuaciones en dos Open (torneos abiertos), uno de ellos en Caleta Olivia y otro más reciente, en Comodoro Rivadavia.

Ambos tuvieron carácter de oficial ya que fueron fiscalizados por la Asociación Argentina de Jiu Jitsu.

El futuro evento, la Master Class, que también incluirá un Open, se anuncia para el 19 de septiembre en instalaciones del Gimnasio Municipal Daniela González (barrio 2 de Abril), a partir de las 14:00 con el fin de recaudar fondos destinados a solventar los gastos de los próximos desafíos que afrontarán los integrantes de Némesis.

Luego de la mencionada instancia, retomarán el calendario competitivo con el torneo provincial que tendrá lugar el 26 de septiembre de Río Gallegos y además continuaran preparándose para el compromiso más importante de 2026, cual es el Open Argentina, a disputarse en noviembre en Buenos Aires con la participación de especialistas de nivel internacional.

Complementariamente, para costear los gastos de traslado y alojamiento de sus competidores, la escuela pondrá a la venta números de rifas y además organizará diversas iniciativas a beneficio, por lo que apelan al apoyo y solidaridad de la comunidad.