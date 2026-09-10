Proponen jornadas sobre salud mental para jóvenes deportistas

En una reunión realizada en la CAI, se presentó una propuesta orientada a fortalecer el abordaje de la salud mental de jóvenes y adolescentes en el ámbito deportivo, a través de jornadas de encuentro, reflexión y acompañamiento. La intención es articular con Fundación Deporte Solidario, encabezada por Matías Dalla Fontana, exintegrante de Los Pumas y licenciado en Psicología, quien trabaja específicamente en la temática.

Se realizó en instalaciones de la Comisión de Actividades Infantiles una reunión sobre salud mental en jóvenes deportistas, de la cual formaron parte Belén Latorre, Marcos Attadia (representantes del equipo de la senadora nacional Andrea Marcela Cristina), la concejal de Rada Tilly María Jimena Villarreal junto a la integrante de su equipo, Valentina Etulain, y referentes de las distintas disciplinas del club.

Por parte de la CAI, participaron Lucas Cortez (Natación), César Villarroel y Fausto Mesa (Fútbol), Celeste Garay (Patín Artístico) y Estela Sánchez (Básquet), junto a la gerente Karina Thomas.

Durante el encuentro, se presentó una propuesta orientada a brindar herramientas y fortalecer el abordaje de la salud mental de jóvenes y adolescentes que forman parte del ámbito deportivo, a través de jornadas de encuentro, reflexión y acompañamiento.

La iniciativa surge a partir del trabajo que se viene desarrollando en materia de salud mental y de la posibilidad de articular con Fundación Deporte Solidario, institución encabezada por Matías Dalla Fontana, exintegrante de Los Pumas y licenciado en Psicología, que trabaja específicamente en temáticas vinculadas a salud mental y adicciones, y cuenta con experiencia en el acompañamiento de entidades deportivas.

La propuesta contempla la realización de jornadas en los clubes, con la presencia de Dalla Fontana, y la posibilidad de realizarle consultas directamente a él, combinando su experiencia como deportista de alto rendimiento y su formación profesional como psicólogo.

La intención es continuar trabajando de manera articulada, para evaluar la propuesta y avanzar en una iniciativa que permita acompañar a los jóvenes deportistas, brindarles herramientas y generar espacios de escucha y prevención dentro de las instituciones deportivas.