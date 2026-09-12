La actividad se desarrollará desde las 16 en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de Km 3.

El futsal promocional tendrá un domingo con ocho juegos

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará este domingo, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2026.

En ese contexto, la acción se desarrollará en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi y dará comienzo a las 16.

En total serán ocho los partidos que se jugarán a lo largo de la jornada, con encuentros de las denominaciones C-07, C-09 y C-13.

A continuación, se brinda la programación a jugarse este domingo en el gimnasio que se encuentra en Kilómetro 3.

Programa

DOMINGO 13

En el Club Ingeniero Huergo - parquet

16:00 Lanús Infantil vs Asturiano; C-09, 2018, 6ª fecha.

16:40 PM FC Azul vs La Cigarra Infantil; C-09, 2018, 6ª fecha.

17:20 MyL Futsal vs JM Futsal; C-09, 2018, 6ª fecha.

18:00 La Cigarra Infantil vs El Lobito Infantil; C-07, 2019, 6ª fecha.

18:40 Asturiano vs Lanús CR; C-07, 2019, 6ª fecha.

19:20 MyL Futsal vs Inter; C-13, 2013/14, 5ª fecha, zona A.

20:10 MyL Futsal Rojo vs Juanes Motos FS; C-13, 2013/14, 5ª fecha, zona B.

21:00 Lanús Infantil “A” vs Los Amigos FC; C-13, 2013/14, 5ª fecha, zona A.