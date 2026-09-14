Gimnasia y Esgrima concretó un importante convenio con el club EMBA de Puerto Aysén

El objetivo es fortalecer los lazos entre ambas instituciones y promover el desarrollo del básquet en la región patagónica.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y el Club Deportivo EMBA de Puerto Aysén avanzaron en la concreción de un acuerdo de cooperación institucional y deportiva, con el objetivo de continuar fortaleciendo los lazos entre ambas instituciones y promover el desarrollo del básquetbol en la región patagónica.

El convenio contempla distintas acciones de intercambio y capacitación. Entre ellas, se destaca la realización de una capacitación destinada a entrenadores y preparadores físicos del Club EMBA, quienes tendrán la posibilidad de viajar a la ciudad de Comodoro Rivadavia para compartir jornadas de trabajo y formación junto a integrantes de la estructura deportiva de Gimnasia.

Además, el acuerdo establece la posibilidad de que Gimnasia facilite el préstamo de jugadores de sus categorías juveniles al Club EMBA de Puerto Aysén. De esta manera, los jóvenes del conjunto chileno podrán contar con nuevas experiencias deportivas y competitivas, mientras que los juveniles de Gimnasia tendrán la posibilidad de continuar desarrollándose a través de diferentes instancias de intercambio.

En la conferencia de prensa estuvieron Alejandro Bahamonde, propietario del Club Deportivo EMBA; el presidente del Club Gimnasia y Esgrima, Pablo Ivanoff; el mánager deportivo, Néstor Chaves; el entrenador, Pablo Favarel; y los jugadores Sebastián Carrasco y Felipe Inyaco.

“Para Gimnasia es muy importante poder concretar este convenio. Este vínculo comenzó el año pasado y hoy damos un nuevo paso para trabajar en conjunto y contribuir al crecimiento del básquetbol en la región. Somos dos clubes del sur que conocemos las dificultades y el esfuerzo que implica desarrollar el deporte en estos lugares. Por eso, nos genera mucho orgullo poder acompañar este proyecto y poner a disposición las herramientas y la experiencia de Gimnasia”, señaló Pablo Ivanoff, en conferencia de prensa.

“Ojalá este sea el inicio de un camino de crecimiento para ambas instituciones y que, en el futuro, podamos ver a más jugadores chilenos compitiendo en la Liga Nacional Argentina”, sostuvo el presidente de Gimnasia.

Este acuerdo representa un nuevo paso en el crecimiento y la expansión de los vínculos de Gimnasia con instituciones de la región patagónica, apostando al trabajo conjunto, la formación y el desarrollo integral de jugadores, entrenadores y preparadores físicos.

La iniciativa también permite estrechar los lazos entre Comodoro Rivadavia y Puerto Aysén, utilizando al deporte como una herramienta de integración y crecimiento para ambas comunidades.