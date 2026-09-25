Suspenden partido de la División de Honor por invasión de hinchas

El partido entre Municipalidad de San Martín e Independiente Rivadavia se detuvo a mitad del primer tiempo a raíz de un ingreso de hinchas del Atlético Club San Martín.

El partido entre Municipalidad de San Martín e Independiente Rivadavia por los cuartos de final de la División de Honor de futsal fue suspendido este jueves por la noche en el Polideportivo Torito Rodríguez de San Martín.

En el último duelo de la jornada en San Martín y con el partido a la mitad del primer tiempo (11’02”), se detuvieron las acciones por ingreso de un grupo de hinchas del Atlético Club San Martín al polideportivo.

El hecho detuvo el partido, lo cual fue suspendido una hora después tras no estar dadas las condiciones. Hoy viernes por la mañana se sabrá qué decidirá el Tribunal de la CAFS, informó la página de Facebook de Salón Auténtico.

Cabe destacar que de este partido saldrá el rival que tendrá Flamengo Futsal de Comodoro Rivadavia, que dejó en el camino al campeón Jockey Club de Mendoza a quien derrotó por penales 4-3.

Además de ese partido, también avanzaron a “semis”, Marmolería FS de Corrientes, que le ganó 5-3 a Transporte Wenu de Esquel, y Club Alemán, que en duelo de mendocinos, se impuso en el final 2-1 ante Don Orione.

De esa manera, una de las semifinales la jugarán Marmolería FS y Club Alemán, mientras que el “Fla” espera qué resolución se tomará el Tribunal con respecto al partido suspendido entre Municipalidad de San Martín e Independiente Rivadavia.