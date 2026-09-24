Se mide este jueves a las 18 ante Jockey Club de Mendoza por los cuartos de final. Se podrá ver a través de YouTube por el canal de la CAFS.

Flamengo Futsal busca un lugar en las "semis" de la División de Honor

Flamengo Futsal de Comodoro Rivadavia irá este jueves en busca de un lugar en semifinales de la División de Honor que se disputa en Mendoza.

Será cuando se enfrente desde las 18 con el local Jockey Club -actual defensor del título- por uno de los cruces de cuartos de final que se jugarán en el Polideportivo Torito Rodríguez de la ciudad de San Martín, Mendoza.

El ”Fla” llega a esta instancia tras dejar en el camino y en duelo de comodorenses a Camioneros Patagónicos a quien derrotó por 2-1.

Por su parte, el “Burrero”, goleó en octavos de final a La Plazita de Tucumán por 6-1, y de esa manera, se convirtió en el rival de Flamengo.

Los cuartos se abrirán con Transporte Wenu de Esquel y Marmolería FS de Corrientes, y luego vendrá el duelo antes mencionado.

Los otros dos cruces serán protagonizados por equipos mendocinos: Don Orione-Club Alemán y Municipalidad de San Martín-Independiente Rivadavia.

Cabe destacar que todos los partidos de los cuartos de final se podrán seguir a través de YouTube por el canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

CUARTOS DE FINAL

DEL C17 EN TRELEW

Por otra parte, este jueves desde las 15 se jugarán los cuartos de final del torneo Nacional de Clubes C17 Sur que se disputa en Trelew.

En ese contexto, dos equipos de la Asociación Promocional de Futsal de Comodoro Rivadavia se metieron en esta nueva instancia. Uno de ellos es MyL, que se medirá a las 15, con La Casa del Puerto de Deseado. Y el otro es Camioneros Patagónicos, que a partir de las 21, chocará con ACBR UTA FC de Caleta Olivia.

Ambos partidos se jugarán en el gimnasio del Club Independiente, donde además jugarán Deportivo Patagones-Regatas A (17:00) y Don Orione-El Pacha (19:00). Estos juegos también podrán ser seguidos por el canal de la CAFS.

Panorama - Octavos de final

MIERCOLES 23

- Flamengo 2 / Camioneros Patagónicos 1.

- Independiente Rivadavia 4 (3) / Sindicato Petrolero 4 (2).

- Jockey Club 6 / La Plazita 1.

- Club Alemán 2 / Nueva Era 0.

- Transporte Wenu 6 / Rosario Central 2.

- Marmolería FS 5 / Club Pingüino 1.

- Don Orione 0 (4) / Newell’s Old Boys 0 (3).

- Municipalidad de San Martín 3 / CSyD Del Campo 1.

Programa

JUEVES 24 – Cuartos de final

En el Polideportivo Torito Rodríguez – San Martín

16:15 Transporte Wenu (Esquel) vs Marmolería FS (Corrientes).

18:00 Jockey Club (Mendoza) vs Flamengo (Comodoro Rivadavia).

19:45 Don Orione (Mendoza) vs Club Alemán (Mendoza).

21:30 Municipalidad de San Martín (Mendoza) vs Independiente Rivadavia (Mendoza).