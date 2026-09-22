El equipo petrolero derrotó 3-2 a José Hernández de Paraná, y el “Fla” venció 5-3 a Del Campo de Esquel. El otro que ya había clasificado fue Camioneros.

Sindicato Petrolero y Flamengo también están en 8vos. de la División de Honor

Sindicato Petrolero y Flamengo, ambos de Comodoro Rivadavia, lograron este martes meterse en los octavos de final de la División de Honor de fútbol de salón que se desarrolla en Mendoza.

En ese contexto, Sindicato se impuso 3-2 ante José Hernández de Paraná y de esa manera se metió en la próxima ronda del certamen a jugarse este miércoles.

El equipo petrolero se quedó con el triunfo y clasificación en el Polideportivo Poliguay por los dos goles que anotó Brian González, y uno de Bruno Barría. Nahuel Petraglia y Lucas Salvarini, anotaron para los entrerrianos.

Por su parte, en el estadio Torito Rodríguez de San Martín, Flamengo derrotó por 5-3 a Del Campo de Esquel y de esa manera accedió a los octavos de final.

Los goles del “Fla” los marcaron Kevin Jahnsen en dos ocasiones, uno de Leonel Rain, otro de Gonzalo Páez y el restante de Damián Colivoro, mientras que Alejandro Pichiñán -dos veces- y Martín Lleillán, anotaron los goles de “Delca”.

De esa manera, los dos equipos de Comodoro Rivadavia jugarán este miércoles los octavos, y se suman a Camioneros Patagónicos, que el martes había asegurado su clasificación con un nuevo triunfo y que a continuación, cerraba el Grupo “D” ante Club Alemán de Mendoza.

Una vez finalizada la fase de grupos, se realizarán los cruces correspondientes a los octavos de final que se jugarán este miércoles.