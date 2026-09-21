Goleó 9-1 a Eclipse de Pico Truncado y este lunes venció 6-3 a Luján de Puerto Madryn. También ganó Camioneros y perdió Amigos del Poli.

MyL Futsal tuvo un gran arranque en el Argentino de Clubes C-17 Sur

El equipo de MyL Futsal de Comodoro Rivadavia metió dos victorias consecutivas entre domingo y lunes en el inicio del Torneo Nacional de Clubes C17 Sur Trelew 2026.

En el Gimnasio municipal Nº1 de la localidad del Valle chubutense, y por el Grupo “B”, goleó el domingo a Eclipse de Pico Truncado por 9 a 1 y este lunes venció 6 a 3 a Club Social Deportivo Luján de Puerto Madryn. Gran arranque de los dirigidos por Marcos Contreras en Trelew. Este martes, a partir de las 9, el rival será Mendoza de Regatas A, para cerrar la fase de grupos.

Por su parte, Camioneros Patagónicos derrotó 4-3 a Deportivo Patagones, mientras que Amigos del Poli, cayó 7-6 ante Club La Academia A.

El “Camión” jugará este lunes a las 19:30 ante RAMEF C.D de Mendoza, mientras que a las 20, Amigos del Poli se las verá ante Don Orione, también de la provincia cuyana. Este segundo partido se jugará en el salón de usos múltiples de la Escuela Nº 196.

POR EL CLAUSURA SE JUGO SOLO EL SABADO

Por otra parte, la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el último sábado, una nueva fecha de la fase regular correspondiente al torneo Clausura 2026.

En ese contexto, la actividad tuvo lugar en el Gimnasio municipal Nº 2, mientras que el domingo, se suspendió la acción a raíz de las condiciones climáticas en la ciudad.

A continuación se detallan los resultados que se registraron el sábado en el escenario que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

Panorama

DENOMINACION C-11 2016

7ª fecha

- Rebeldes FC 0 / La Súper Económica 12 (Uriel Castillo 3-Thaiel Mayorga 3-Constantino Mendes 2-Ian Alvarado 2 - Emanuel Vargas-Ciro Flores).

- Halcones Dorados FC 4 (Luis Alfonso 2-Gael Holgado 2) / Lanús CR 1 (Bautista Guinao).

- Casino CR 0 / Lanús Infantil 2 (Mateo Coñuecar-Lucca Bahamonde).

- Asturiano 1 (Lorenzo Pastrana) / PM FC Azul 2 (Emiliano Aldaba-Valentino Espinosa).

- El Lobito Infantil 2 (Mateo Vera-Tahiel Mansilla) / MyL Futsal

0.

DENOMINACION C-09 2018

6ª fecha

- PM FC Negro 1 (Ulises Cremona) / La Súper Económica 5 (Segundo Delgado-Renzo López-Mateo Mansilla-Mateo Melián).

DENOMINACION C-07 2019

6ª fecha

- JM Futsal 4 (Demian Almazán-Joa Benites 3) / Juanes Motos Futsal 0.

- Lanús Infantil 2 (Luhan Acosta-Isaac Oyarzo) / La Súper Económica 3 (Mateo Domínguez 2-Mateo Melián).

DENOMINACION C-13

5ª fecha – Zona “A”

- JM Futsal 0 / Parma Futsal ‘A’ 2 (Lautaro Oyarzo 2).

- Lanús CR 0 / Guerreros FC 7 (Benjamín Ganga-Benjamín Barrientos 2-Isaías Holgado 3-Máximo Quintero).

- Casino CR 2 (Jerónimo Carrizo-Rodrigo Manjón) / La Cigarra Infantil 2 (Uriel Barrientos-Jeremías Soto).

5ª fecha – Zona “B”

- Los Matadores 2 (Máximo Martínez-Emanuel Aguilar) / La 14 FC 3 (Teo Gortari-Milo Maldonado-Marco Peralta).

- El Lobito Futsal 2 (Bautista Villegas 2) / Lanús Infantil ‘B’ 6 (Juanse Ruiz 3-Jerónimo De Brito 2-Mateo Lincopil).