Derrotó 3-1 a Sarmiento y este sábado defenderá el título ante el combinado de la ARoFuSa, que en la primer “semi” ganó por penales 3-2 ante Tucumán.

Futsal: Comodoro es finalista y define el título C15 con Rosario

La selección comodorense C15 de futsal se clasificó para jugar la final del Torneo Argentino de la categoría que este sábado llegará a su fin en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo.

El elenco, que conduce Juan Sanzana, le ganó -y le quitó el invicto- a Sarmiento al imponerse por 3-1 y de ese modo, llegó a la definición por un nuevo título.

En lo que fue la segunda semifinal de la jornada, Santino Díaz abrió el marcador para el dueño de casa.

Sin embargo, Sarmiento llegó al empate muy cerca del final de la etapa inicial por intermedio de Valentino Muñoz. De esa manera, el primer tiempo terminó igualado 1-1.

En el segundo tiempo, Comodoro volvió a desnivelar, en esta ocasión a través de Bautista Colivoro. Minutos más tarde, el dueño de casa llegó al tercero en los pies de Santino Ojeda. De esa manera, Comodoro se ponía 3-1, y el sueño de llegar a una nueva final se acrecentaba cada vez más.

Pasaron los minutos, llegó el final y así el anfitrión se metió en la definición del certamen que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia y que fiscaliza la Confederación Argentina.

En la primera semifinal, Tucumán y Rosario igualaron 0-0 al término del tiempo regular. Fueron a suplementario y recién ahí llegaron las emociones.

Para los tucumanos marcaron el arquero Felipe Sorane y Tiago Orellana, mientras que para los rosarinos, anotaron Santiago Reynoso y Facundo Trespidi.

De esa manera, y con el resultado 2-2 el partido llegó a los penales. Para Tucumán marcaron Lucas Herrera y Luis Valdez, mientras que Orellana la tiró afuera.

Para Rosario convirtieron Fabricio Tondo, Yuthiel Romero y Bautista Leiva. De esa manera, el conjunto de la ARoFuSa ganó 3-2 y así se convirtió en el primer finalista.

De esa manera, este sábado desde las 17, Tucumán y Sarmiento jugarán por el tercer puesto, y a las 19, la gran final entre el local Comodoro y Rosario.

Ambos partidos se jugarán en el gimnasio del Club Huergo y serán televisados a través de YouTube por el canal de la CAFS.

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Panorama

VIERNES 18 – Semifinales

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

Semifinal 1

- Tucumán 0. Alargue: 2 (Felipe Sorane y Tiago Orellana). Penales 2: (Lucas Herrera y Luis Valdez) / Rosario 0. Alargue: 2 (Santiago Reynoso y Facundo Trespidi). Penales: 3 (Fabricio Tondo, Yuthiel Romero y Bautista Leiva).

Semifinal 2

- Comodoro Rivadavia 3 (Santino Díaz, Bautista Colivoro, Santino Ojeda) / Sarmiento 1 (Valentino Muñoz).

Programa

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

17:00 Tucumán vs Sarmiento - Tercer puesto.

19:00 Comodoro Rivadavia vs Rosario - Final.