Será ante Caleta Olivia este jueves a las 20 en el Club Ingeniero Huergo por la última fecha de la Zona A del torneo que se disputa en la ciudad.

Comodoro va por la clasificación en el Argentino C-15 de futsal

La selección de Comodoro Rivadavia C-15 de futsal se medirá este jueves ante Caleta Olivia por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Argentino de la categoría que se disputa en la ciudad.

El partido, que se jugará en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3, dará comienzo a las 20, en donde el dueño de casa irá en busca de meterse en las semifinales del certamen, que organiza la Asociación Promocional, fiscaliza la Confederación Argentina, y además cuenta con el respaldo del Ente Comodoro Deportes.

El elenco, que conduce Juan Sanzana, había debutado el último lunes en la Zona “A” con un triunfo de 3-2 ante Las Heras.

El martes, mientras tanto, cayó con Rosario por 2-1, pero este miércoles, se recuperó y le ganó 2-0 a Mendoza, con goles de Kevin Chávez y Bautista Barría -ambos jugadores de 70/30- , quedando de esa manera, muy cerca de clasificarse a semifinales.

En ese contexto, su rival de este jueves por la noche será Caleta Olivia que en el debut cayó 2-0 ante Mendoza, después venció 2-1 a Las Heras y este miércoles perdió 3-2 ante Rosario.

La quinta jornada, a jugarse en el Club Huergo, tendrá los siguientes duelos: Cuenca Carbonífera-San Rafael (14:00); Tucumán-Sarmiento (16:00); 18:00 Las Heras-Mendoza y Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia (20:00).

Panorama de la 4ª fecha

MIERCOLES 16

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

Zona “A”

- Rosario 3 / Caleta Olivia 2.

- Comodoro Rivadavia 2 / Mendoza 0.

Zona “B”

- Tucumán 3 / San Rafael 3.

- Pico Truncado 1 / Sarmiento 4.

Programa

JUEVES 17 (5ª fecha)

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

14:00 Cuenca Carbonífera vs San Rafael; Zona B.

16:00 Tucumán vs Sarmiento; Zona B.

18:00 Las Heras vs Mendoza; Zona A.

20:00 Comodoro Rivadavia vs Caleta Olivia; Zona A.