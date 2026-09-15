La acción tuvo lugar este domingo en el gimnasio principal del Club Ingeniero Huergo. Se destacó la goleada de Asturiano por 15-0 en la C-07 2019.

El futsal promocional jugó ocho partidos por el torneo Clausura

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó este domingo en el Club Ingeniero Huergo, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2026.

En ese contexto, la actividad tuvo un total de ocho encuentros, destacándose el amplio triunfo, que en la denominación C-07 2019, logró Asturiano frente a Lanús, por 15-0.

A continuación se detalla los resultados que se registraron el domingo en el gimnasio del club que se encuentra en barrio General Mosconi.

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Panorama

DENOMINACION C-09 2018

6ª fecha

- Lanús Infantil 5 (Agustín Figueroa 5) / Asturiano 4 (Alex Taborda-León Uhrich-Bautista Ferreyra 2).

- PM FC Azul 3 (Valentino Acosta-Facundo Carro-Gino Galetto) / La Cigarra Infantil 1 (Lohan Rementería).

- MyL Futsal 1 (Haziel Chiguay) / JM Futsal 4 (Noah Canales-Leandro Vargas 3).

- DENOMINACION C-07 2019

6ª fecha

- La Cigarra Infantil 1 (Erik Cabañas) / El Lobito Infantil 2 (Diego Sánchez-Fabricio Tejada).

- Asturiano 15 (Francisco Mayorga-Bruno Ojeda 6 - Maycol Quinteros 7-Thiago Trevisán) / Lanús CR 0.

DENOMINACION C-13

5ª fecha – Zona ‘A’

- MyL Futsal 0 / Inter 6 (Lautaro Calderón 2-Renzo Castellano 2-Jeremías Barría-Bautista Andrade).

- Lanús Infantil “A” 2 (Jeremías Pérez-Ciro Pérez) / Los Amigos FC 2 (Benicio Ontiveros-Benjamín Ontiveros).

5ª fecha – Zona ‘B’

- MyL Futsal Rojo 1 (Héctor Rubilar) / Juanes Motos Futsal 4 (Benjamín Barrientos-Gonzalo Soto-Alejo Miroglio-Juan Manuel Cantallops).