Derrotó 3-2 a Las Heras por la primera fecha de la zona ‘A’ del torneo que se puso en marcha este lunes en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo.

Comodoro debutó con triunfo en el Argentino C15 de futsal

La selección comodorense masculina C15 de fútbol de salón debutó con una victoria en el Torneo Argentino de la categoría que dio comienzo este lunes en el Club Ingeniero Huergo de barrio General Mosconi.

En ese contexto, y por la zona ‘A’, el elenco que dirige Juan Sanzana se impuso ante Las Heras por un ajustado 3-2.

Al término de la etapa inicial, el defensor de título se fue al descanso con ventaja de dos goles por las conquistas de Bautista Pérez y Theo Uribe.

En el segundo tiempo, mientras tanto, Comodoro aumentó rápidamente a través de Facundo Ferreyra para ponerse 3-0. Pero el elenco santacruceño minutos después descontó por intermedio de Valentino Sánchez y luego Tiago Azúa.

De ese modo, Comodoro arrancó derecho la defensa del título logrado en la anterior edición. En el otro partido de la zona, Rosario se impuso por 4-3 ante Mendoza.

Por su parte, en la zona B, Pico Truncado derrotó 3-1 a San Rafael, mientras que Tucumán goleó 7-2 a Cuenca Carbonífera.

Este martes, mientras tanto, se jugará la segunda y tercera jornada. El dueño de casa jugará desde las 21 ante Rosario en el Huergo, con la ilusión de un nuevo triunfo y así acercarse a la clasificación a la próxima instancia del certamen.

El torneo lo organiza la Asociación Promocional de Futsal de Comodoro Rivadavia, fiscaliza la Confederación Argentina, y cuenta con el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

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Panorama

LUNES 14

1ª fecha

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

Zona ‘A’

- Mendoza 3 / Rosario 4.

- Comodoro Rivadavia 3 / Las Heras 2.

Zona ‘B’

- San Rafael 1 / Pico Truncado 3.

- Tucumán 7 / Cuenca Carbonífera 2.

Programa

MARTES 15

2ª fecha

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

10:00 San Rafael vs Sarmiento; Zona ‘B’.

12:00 Mendoza vs Caleta Olivia; Zona ‘A’.

En el Gimnasio municipal Nº 2

10:00 Cuenca Carbonífera vs Pico Truncado; Zona ‘B’.

12:00 Las Heras vs Rosario; Zona ‘A’.

3ª fecha

En el Gimnasio municipal Nº 2

19:00 Cuenca Carbonífera vs Sarmiento; Zona ‘B’.

21:00 Las Heras vs Caleta Olivia; Zona ‘A’.

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

19:00 Tucumán vs Pico Truncado; Zona ‘B’.

21:00 Comodoro Rivadavia vs Rosario; Zona ‘A’.

Foto: Lucas Soto.