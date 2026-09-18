El futsal promocional vuelve al Pueyrredón

En total serán treinta los partidos que se jugarán el fin de semana en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Clausura 2026.

En ese contexto, la acción se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón. Este sábado la actividad tendrá un total de 13 partidos, mientras que el domingo, se desarrollarán 17 encuentros.

A continuación, se detalla la programación que se jugará este fin de semana por el futsal formativo de la Asociación Promocional

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

SABADO 19 (9:45+15’)

10:00 Rebeldes FC vs La Súper Económica; C11, 2016, 7ª fecha.

10:40 Halcones Dorados vs Lanús CR; C11, 2016, 7ª fecha.

11:20 Casino CR vs Lanús Infantil; C11, 2016, 7ª fecha.

12:00 Asturiano vs PM FC Azul; C11, 2016, 7ª fecha.

12:40 El Lobito Infantil vs MyL Futsal; C11, 2016, 7ª fecha.

13:20 PM FC Negro vs La Súper Económica; C-09, 2018, 6ª fecha.

14:00 JM Futsal vs Juanes Motos Futsal; C-07, 2019, 6ª fecha.

14:40 Lanús Infantil vs La Súper Económica; C-07, 2019, 6ª fecha.

15:20 JM Futsal vs Parma Futsal ‘A’; C-13, 2013/14, 5ª fecha, zona A.

16:10 Lanús CR vs Guerreros FC; C-13, 2013/14, 5ª fecha, zona A.

17:00 Casino CR vs La Cigarra; C-13, 2013/14, 5ª fecha, zona A.

17:50 Los Matadores vs La 14 FC; C-13, 2013/14, 5ª fecha, zona B.

18:40 El Lobito Futsal vs Lanús Infantil ‘B’; C-13, 2013/14, 5ª fecha, zona B.

DOMINGO 20 (9:45+15’)

10:00 Los Matadores vs Juanes Motos Futsal; C-11, 2015, 7ª fecha.

10:40 Innover FC vs Vikingos FC; C-11, 2015, 7ª fecha.

11:20 Casino CR vs La Súper Económica; C-11, 2015, 7ª fecha.

12:00 Asturiano vs El Lobito Infantil; C-11, 2015, 7ª fecha.

12:40 Guardianes JL vs Comodoro FC; C-11, 2015, 7ª fecha.

13:20 Halcones Dorados FC vs Lanús CR; C-11, 2015, 7ª fecha.

14:00 Milan F.I. vs PM FC Azul; C-09, 2017, 7ª fecha.

14:40 El Granate vs Los Matadores; C-09, 2017, 7ª fecha.

15:20 JM Futsal vs El Lobito Futsal; C-09, 2017, 7ª fecha.

16:00 Saavedra Futsal vs CIPA; C-13, 2013/14, 5ª fecha, zona B.

16:50 Parma Futsal ‘B’ vs Juan XXIII; C-13, 2013/14, 5ª fecha, zona B.

17:40 Lanús Infantil ‘A’ vs Inter; C-13, 2013/14, 6ª fecha, zona A.

18:30 Deportivo DM vs Malvinas Club; C-15, 2011/12, 5ª fecha, zona A.

19:20 Juan XXIII vs Lanús Infantil; C-15, 2011/12, 5ª fecha, zona A.

20:10 Los Matadores Rojo vs La Súper Económica; C-15, 2011/12, 5ª fecha, zona A.

21:00 70/30 vs Los Titanes FC; C-15, 2011/12, 4ª fecha, zona B.

21:50 Los Matadores Azul vs Juanes Motos Futsal; C-15, 2011/12, 4ª fecha, zona B.