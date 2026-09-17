Empató 2-2 con Caleta Olivia y está entre los cuatro mejores. En “semi” jugará este viernes con Sarmiento. El otro cruce será Tucumán-Rosario.

Comodoro es semifinalista del Argentino C15 de futsal

La selección de Comodoro Rivadavia C15 de futsal se clasificó este jueves para las semifinales del Torneo Argentino de la categoría al empatar 2-2 ante Caleta Olivia.

Fue en el partido que cerró en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, la fase de grupos del certamen, que organiza la Asociación Promocional y fiscaliza la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

Thiago Pereyra, jugador de 70/30, abrió el marcador para el conjunto comodorense, aunque poco después, Gonzalo Maza empató el partido.

Más adelante, Pereyra volvió a poner en ventaja al dueño de casa, para irse luego al descanso arriba por uno (2-1).

En el segundo tiempo, el conjunto santacruceño igualó a través de Dylan Blanchini.

De esa manera, el elenco que conduce Juan Sanzana, terminó segundo en la Zona “A” mientras que primero quedó Rosario.

En los otros resultados que dejó la última fecha, Mendoza goleó 6-1 a Las Heras, mientras que por la zona “B”, Cuenca Carbonífera superó 4-2 a San Rafael y Tucumán igualó 2-2 con Sarmiento.

Comodoro jugará este viernes desde la 20 en el Club Huergo ante Sarmiento por un lugar en la final. Mientras que a las 18, Tucumán y Rosario irán en busca del primer finalista.

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Panorama de la 5ª fecha

JUEVES 17 (5ª fecha)

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

Zona “A”

- Las Heras 1 / Mendoza 6.

- Comodoro Rivadavia 2 / Caleta Olivia 2.

Zona “B”

- Cuenca Carbonífera 4 / San Rafael 2.

- Tucumán 2 / Sarmiento 2.

Programa

VIERNES 18 – Semifinales

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

18:00 Tucumán vs Rosario.

20:00 Sarmiento vs Comodoro Rivadavia.