Comodoro busca meterse en la final del Argentino C15 de futsal

Se mide este viernes ante el invicto Sarmiento. El partido, a jugarse en el Club Huergo, arranca a las 20, donde antes, Rosario jugará con Tucumán la primera “semi”.

La selección de Comodoro Rivadavia de futsal C-15 irá este viernes en busca de meterse en la final del Torneo Argentino masculino de la categoría que se desarrolla en la “ciudad de los vientos”.

Será cuando se enfrente con Sarmiento por una de las semifinales a jugarse desde las 20 en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.

El elenco, que conduce Juan Sanzana y quien es el actual defensor del título, llega a esta instancia luego de haber terminado segundo en la fase de grupos. El combinado local integró la Zona “A”, venciendo en el debut a Las Heras (3-2), luego cayó 1-2 ante Rosario, se recuperó ganándole a Mendoza (2-0) y en su último juego de la fase inicial, empató con Caleta Olivia (2-2).

Sarmiento, mientras tanto, llega invicto a esta instancia y como ganador de la Zona “B”. Primero venció a San Rafael (4-2), luego superó a Cuenca Carbonífera (4-3), después goleó a Pico Truncado (4-1) y en la última fecha empató con Tucumán (2-2).

La otra “semi” la jugarán desde las 18, los elencos de Rosario y Tucumán. Cabe destacar que ambos partidos serán transmitidos por el canal de YouTube de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

Programa – Semifinales

VIERNES 18

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

18:00 Tucumán vs Rosario.

20:00 Comodoro Rivadavia vs Sarmiento.