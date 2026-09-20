Universitario de Caleta Olivia hizo historia en el futsal femenino

Derrotó en la final 1-0 a Italy Futsal de Esquel y se consagró por primera vez campeón de la División de Honor que se jugó en Formosa.

El plantel femenino de Universitario de Caleta Olivia se consagró por primera vez campeón de la División de Honor de Fútbol de Salón.

En ese contexto, el elenco santacruceño, derrotó en la final al conjunto de Italy Futsal de Esquel por 1-0 con gol de Brisa Alamo, quien anotó en el segundo tiempo.

De esa manera, Universitario gritó campeón en el imponente Polideportivo Cincuentenario y dejó así inscripto su nombre en Formosa.

El equipo caletense integró el Grupo “D”, donde en la primera fecha se impuso por 3-0 ante Cepatacal de Comodoro Rivadavia.

En la segunda jornada, el “Uni” goleó 6-0 a Atlas Futsal de Formosa, mientras que en la tercera y última fecha de la fase de grupos, superó por 3-0 a Transporte Rolando de Esquel.

De esa manera, en cuartos de final se midió ante Comunicaciones de Corrientes a quien derrotó por 2-0 y así se metió entre los cuatro mejores del certamen.

En las “semis”, Universitario superó a Cementista de Mendoza 3-1 y en la final se impuso por 1-0 ante Italy de Esquel.

“Esto ha sido una locura, esto es un sueño hecho realidad. En lo personal, he trabajado muchísimo. Hace cuatro años que me vengo preparando para este momento. Es un sentimiento inexplicable, es el día que lo voy a llevar por el resto de mi vida, así que estoy muy feliz”, afirmó la arquera Luciana Morales.

Luciana, quien luego fue premiada como la jugadora destacada y valla menos vencida -halago que compartió con Las Galácticas- agregó: “Agradecerles por el apoyo, porque realmente sin ellos, no hubiera sido nada y también se siente a la distancia, así que agradecimiento a ellos”, expresó en declaraciones a la CAFS.

Por su parte, Cepatacal debutó con derrota de 3-0 ante Universitario, luego empató 1-1 con Transporte Rolando y en la tercera fecha, aplastó 13-0 a Atlas Futsal.

Ya en instancia de cuartos, el elenco chubutense goleó 4-1 a Las Galácticas de Pico Truncado y en semis, perdió 1-0 ante Italy.

De esa manera, “Cepa” jugó por el tercer y cuarto puesto, donde no pudo ante Cementista con quien cayó por 4-2.