Cayó por penales 3-2 en la final del Torneo Argentino que este sábado llegó a su fin en el Club Ingeniero Huergo. Sarmiento fue tercero.

Comodoro no pudo con Rosario y es subcampeón argentino C-15 de futsal

La selección de Comodoro Rivadavia cayó este sábado en la final del Torneo Argentino C-15 de futsal ante Rosario en una definición que llegó a los penales. La victoria fue para el conjunto de la ARoFuSa, que se impuso por 3-2 y de esa manera se quedó con el título, del certamen que organizó la Asociación Promocional, con fiscalización de la Confederación Argentina y el respaldo del Ente Comodoro Deportes.

Al término del tiempo regular, habían empatado 1-1. Bautista Barría abrió el marcador para el dueño de casa en la etapa inicial, pero en el complemento, Santiago Reynoso igualó el encuentro.

De esa manera, el partido terminó con un gol por bando por lo que tuvo que jugarse dos tiempos de cinco minutos cada uno.

El resultado no se alteró y por eso, la definición llegó a los penales.

En ese contexto, en Comodoro anotaron Matías Navarro y Bautista Colivoro. El disparo de Thiago Pereyra dio en el travesaño, mientras que el penal de Kevin Chávez fue atajado por el arquero Khail Amue.

En Rosario, mientras tanto, marcaron Fabricio Tondo, Yuthiel Romero y Jano Morales. El remate de Thiago Calviño, quien tuvo que ejecutar dos veces, fue atajado en la segunda ocasión por el arquero Paulo Oviedo.

Rosario festejó en el piso del Huergo, mientras que Comodoro tuvo que conformarse con un valioso segundo puesto.

SARMIENTO SE SUBIO AL PODIO

Por su parte, en el partido por el tercer y cuarto puesto, Sarmiento venció a Tucumán 3-2 y logró subirse al podio. Los goles del elenco chubutense los anotaron Valentino Muñoz, en dos ocasiones, y uno fue obra de Santino Avendaño. Ignacio Valdez y Agustín Barrientos marcaron para los tucumanos.

De esa manera, Sarmiento, de muy buena campaña, regresa a la ciudad de los lagos con un meritorio tercer puesto.

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Panorama

SABADO 19

En el Club Ingeniero Huergo – Km 3

Tercer puesto

- Tucumán 2 (Ignacio Valdez y Agustín Barrientos) / Sarmiento 3 (Valentino Muñoz 2 y Santino Avendaño).

1º puesto

- Comodoro Rivadavia 1 (Bautista Barría). Alargue: 0. Penales: 2 (Matías Navarro y Bautista Colivoro) / Rosario 1 (Santiago Reynoso). Alargue: 0. Penales: 3 (Fabricio Tondo, Yuthiel Romero y Jano Morales).

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Cuadro de Honor

Valla menos vencida: Paulo Oviedo y Lucas Riva De Neira (Comodoro Rivadavia).

Delegación más correcta: Sarmiento.

Goleador del torneo: Valentino Muñoz (Sarmiento): 12 goles.

Jugador destacado: Yuthiel Romero (Rosario)

Cuarto: Tucumán.

Tercero: Sarmiento.

Segundo: Comodoro Rivadavia.

Campeón: Rosario.