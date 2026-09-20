Comenzó en Mendoza una nueva edición de la División de Honor, el torneo de clubes más importante que tiene el futsal en el país.

Camioneros y Flamengo Futsal ganaron en el debut; empató Sindicato Petrolero

Los tres equipos de Comodoro Rivadavia iniciaron con buen pie su participación en la División de Honor de Fútbol de Salón que comenzó a jugarse en Mendoza.

En ese contexto, Camioneros se impuso por 8-5 ante Sportivo Pedal Club de San Rafael por la Zona “D”, Flamengo goleó 6-1 a Círculo Policial de Mendoza, mientras que Sindicato Petrolero igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia, también de la provincia cuyana.

El “Camión” se impuso con dos tantos de Matías Cárcamo, dos de Ariel Millanes, otros dos de Uriel Saldivia, Luciano Vargas y Thiago Barría. Los goles del equipo de San Rafael los anotaron Alejandro Mari en dos ocasiones, lo mismo que Cristian Nieva y uno fue obra de Marcos Ortiz.

Por la Zona “A”, el “Fla” se quedó con la victoria ante COP con goles de Kevin Jahnsen, Gabriel Almonacid, Pablo Alvarez, Federico Gallardo, Franco Vargas y Leonel Raín. El descuento de los mendocinos lo hizo Nicolás Dulcimasco.

Por su parte y en el partido que abrió el Grupo “F”, Sindicato Petrolero debutó con un empate ante Independiente Rivadavia. Diego Vargas abrió la cuenta para el cuadro chubutense y empató Nicolás López.

Este lunes se jugará la segunda fecha de la fase de grupos.

Desde las 16, Sindicato Petrolero se medirá con Rosario Central -que cuenta con el experimentado Marcelo Mescolatti-, y seguidamente, Camioneros, jugará con Newell’s Old Boys, el otro equipo rosarino.

Ambos partidos se desarrollarán en el Polideportivo Poliguay de Guaymallén.

Por su parte, el “Fla” irá en busca de su segundo éxito cuando se enfrente a partir de las 21:15 con Municipalidad de San Martín, Mendoza. Este juego se disputará en el Club Torito Rodríguez, de la misma localidad del rival del elenco comodorense.

Panorama

DOMINGO 20 -1ª fecha

En el Polideportivo Poliguay - Guaymallén

Zona “D”

- Camioneros 8 / Sportivo Pedal Club 5.

- Club Alemán 1 / Newell’s Old Boys 1.

Zona “F”

- José Hernández 1 / Rosario Central 2.

- Sindicato Petrolero 1 / Independiente Rivadavia 1.

En el Polideportivo Polimeni – Las Heras

Grupo “B”

- Los Gordos 2 / Marmolería FS 5.

- Transporte Wenu 5 / Godoy Cruz 4.

Grupo “E”

- Club Pingüino 5 / La Plazita 3.

- Jockey Club 7 / Maranatha 0.

En el Club Santo Don Orione

Grupo “C”

- San Rafael 0 / Nueva Era 3.

- Don Orione 5 / Las Persas Futsal 1.

En el Club Torito Rodríguez – San Martín

Grupo “A”

- Círculo Policial 1 / Flamengo 6.

- Municipalidad General San Martín 2 / CSyD Del Campo 2.

Programa

LUNES 21 - 2ª fecha

En el Polideportivo Poliguay

16:00 Sindicato Petrolero vs Rosario Central (F).

17:45 Camioneros vs Newell’s Old Boys (D).

19:30 José Hernández vs Independiente Rivadavia (F).

21:00 Club Alemán vs Sportivo Pedal Club (D).

En el Polideportivo Polimeni

16:00 Club Pingüino vs Maranatha (B).

17:45 Transporte Wenu vs Marmolería FS (E).

19:30 Los Gordos vs Godoy Cruz (B).

21:00 Jockey Club vs La Plazita (E).

En el Club Santo Don Orione

19:30 San Rafael TC vs Los Persas Futsal (C).

21:16 Don Orione vs Nueva Era (C).

En el Club Torito Rodríguez

19:30 Cop vs CSyD Del Campo (A).

21:15 Municipalidad de San Martín vs Flamengo (A).