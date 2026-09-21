Derrotó 1-0 a Newell’s y clasificó a la próxima instancia del torneo que se juega Mendoza. Flamengo perdió y Sindicato Petrolero volvió a empatar.

Camioneros está en octavos de final en la División de Honor

Se disputó este lunes en Mendoza, la segunda fecha de la fase de grupos de la División de Honor Masculina de Fútbol de Salón.

En ese contexto, algunos de los equipos que toman parte de este certamen ya se aseguraron un lugar en los octavos de final.

En lo que respecta a los representantes de Comodoro Rivadavia, de los tres, este lunes solo uno logró ese objetivo.

Se trata de Camioneros, que con gol de Luciano Vargas, se impuso por 1-0 a Newell’s Old Boys de Rosario.

De esa manera, el “Camión” que sumó su segundo éxito en fila, se aseguró un lugar en la próxima instancia.

Por su parte, Flamengo, que había ganado en el debut, este lunes no pudo con Municipalidad de General San Martín, Mendoza. Tras ir ganando 1-0 con gol de Federico Gallardo, la “Muni” logró dar vuelta el partido y con un tanto de Lautaro Sosa y dos de Lautaro Bustos, se terminó quedando con la victoria por 3-1.

Mientras tanto, Sindicato Petroleros obtuvo su segundo empate en fila al igualar 2-2 con Rosario Central. Los dos goles del equipo chubutense los marcó Diego Vargas. Los tantos “canallas” los hicieron Gadiel Hernández y Gonzalo Gutiérrez.

Este martes se disputará la tercera y última fecha de la fase de grupos, donde quedarán definidos los cruces correspondientes a los octavos de final.

En el Polideportivo Poliguay, Sindicato Petrolero se medirá desde las 16 con José Hernández de Paraná, mientras que a las 20, Camioneros, se medirá con Club Alemán de Mendoza.

Por su parte, Flamengo, se las verá con Club Social y Deportivo Del Campo de Esquel. Ese partido dará comienzo a partir de las 19:30 y se jugará en el Club Torito Rodríguez de San Martín.

Cabe destacar que todos los partidos se podrán seguir a través de YouTube por el canal de la Confederación Argentina (CAFS).

Panorama

LUNES 21 - 2ª fecha

En el Polideportivo Poliguay

Grupo “D”

- Camioneros 1 / Newell’s Old Boys 0.

- Club Alemán 3 / Sportivo Pedal Club 2.

Grupo “F”

- Sindicato Petroleros 2 / Rosario Central 2.

- José Hernández 1 / Independiente Rivadavia 4.

En el Polideportivo Polimeni

Grupo “B”

- Club Pingüino 4 / Maranatha 2.

- Los Gordos 1 / Godoy Cruz 2.

Grupo “E”

- Transporte Wenu 5 / Marmolería FS 3.

- Jockey Club 7 / La Plazita 2.

En el Club Santo Don Orione

Grupo “C”

- San Rafael TC 4 / Los Persas Futsal 1.

- Don Orione 1 / Nueva Era 0.

En el Club Torito Rodríguez

Grupo “A”

- COP 1 / CSyD Del Campo 4.

- Municipalidad de San Martín 3 / Flamengo 1.

Programa

MARTES 22 – 3ª fecha

En el Polideportivo Poliguay

16:00 José Hernández vs Sindicato Petroleros (F).

17:45 Sportivo Pedal Club vs Newell’s (D).

19:30 Rosario Central vs Independiente Rivadavia (F).

21:00 Camioneros vs Club Alemán (D).

En el Polideportivo Polimeni

16:00 Los Gordos vs Transporte Wenu (B).

17:45 La Plazita vs Maranatha (E).

19:30 Marmolería FS vs Godoy Cruz (B).

21:00 Club Pingüino vs Jockey Club (E).

En el Club Santo Don Orione

19:30 Nueva Era vs Los Persas Futsal (C).

21:15 San Rafael TC vs Don Orione (C).

En el Club Torito Rodríguez

19:30 CSyD Del Campo vs Flamengo (A).

21:15 Municipalidad San Martín vs COP (A).