Flamengo y Camioneros se eliminan en Mendoza

Se miden este miércoles desde las 16 por los octavos de final de la División de Honor de Futsal. Sindicato Petrolero se las verá con Independiente Rivadavia.

Este miércoles se jugarán en Mendoza los octavos de final de la División de Honor Masculina de fútbol de salón, en donde los tres equipos de Comodoro Rivadavia buscarán seguir en competencia.

En ese contexto y dando inicio a la programación, habrá duelo entre comodorenses ya que se eliminarán Flamengo y Camioneros Patagónicos.

El partido que se jugará en el Polideportivo Poliguay de Guaymallén, dará comienzo a las 16, y como el resto de los partidos, será transmitido por el canal de YouTube de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

En el mismo escenario de juego, y desde las 17:45, Sindicato Petrolero, irá por un lugar en cuartos cuando se mida con Independiente Rivadavia, uno de los elencos mendocinos que llegó a esta instancia.

A continuación, se detalla la programación de octavos de final de la División de Honor a jugarse en las ciudades de Guaymallén, Las Heras y San Martín.

Programa

MIERCOLES 23

En el Polideportivo Poliguay – Guaymallén

16:00 Flamengo (C. Rivadavia) vs Camioneros Patagónicos (C. Rivadavia).

17:45 Independiente Rivadavia (Mendoza) vs Sindicato Petrolero (C. Rivadavia)

19:30 Jockey Club (Mendoza) vs La Plazita (Tucumán).

21:15 Club Alemán (Mendoza) vs Nueva Era (Rosario).

En el Polideportivo Polimeni – Las Heras

19:30 Transporte Wenu (Esquel) vs Rosario Central (Rosario).

21:15 Marmolería FS (Corrientes) vs Club Pingüino (Río Grande).

En el Club Torito Rodríguez – San Martín

19:30 Don Orione (Mendoza) vs Newell’s Old Boys (Rosario).

21:15 Municipalidad San Martín (Mendoza) vs CSyD Del Campo (Esquel).