Eliminó en duelo directo a Camioneros Patagónicos, mientras que Sindicato Petrolero cayó por penales ante el local Independiente Rivadavia.

Flamengo está en cuartos de la División de Honor en Mendoza

Continúa la acción de la División de Honor Mendoza 2026, el certamen más prestigioso nivel clubes CAFS, organizado por la FEFUSA Mendoza con la fiscalización de la Confederación Argentina, reuniendo a los mejores 24 elencos del país y entre ellos, los tres equipos comodorenses que consiguieron pasar a octavos, pero solo uno de ellos estará en los cuartos de final que se juegan este jueves.

Los tres equipos terminaron segundos en sus zonas, con Sindicato Petrolero (Campeón 2025) con dos empates (Independiente Rivadavia y Rosario Central, sendos 1 a 1) en una dura fase de grupos que cerró con triunfo 3 a 2 ante José Hernández de Paraná.

Por su parte, Flamengo había ganado su primer partido ante COP de Mendoza y cayó ante otro local, Municipalidad Gral. San Martín (1-3), en tanto que clasificó a octavos al vencer 5 a 3 a Del Campo del Esquel.

Camioneros Patagónicos, que había metido dos triunfos consecutivos, cerró la fase regular cayendo 1-3 ante Club Alemán de Mendoza, y por ello, hubo temprano un duelo comodorense, Flamengo-Camioneros.

En un partido electrizante, Flamengo se lo dio vuelta a Camioneros, que lo comenzó ganando con gol de Jeremías Asencio en el primer tiempo, y en el complemento los goles de Kevin Jahnsen y Federico Gallardo le dieron el triunfo al elenco rojinegro.

En el otro juego, Sindicato Petrolero derrotó lo ganaba 3-1 con tantos de Alan Figueroa, Bruno Barría y Brian González, pero Independiente Rivadavia se lo empató. En el alargue la lepra mendocina se puso al frente, pero González marcó su doblete para el empate. En los penales marcó Diego Vargas y Alan Figueroa, pero no alcanzó y el local se llevó la victoria por 3 a 2.

Este jueves entonces, solo Flamengo sigue en competencia en cuartos de final y esperaba al cierre de esta nota su rival, que salía de la llave entre Jockey Club de Mendoza y La Plazita de Tucumán.

OTRO CHOQUE COMODORENSE EN TRELEW

En el Nacional C17 Sur en Trelew también hubo duelo comodorensen en octavos, porque MyL tuvo una buena fase regular y terminó como primero de grupo, y Amigos del Poli pasó a octavos como mejor tercero.

Chocaron en octavos y fue victoria 4 a 3 para MyL Futsal. Los dirigidos por Marcos Contreras tuvieron el doblete de Vicente Mandaglio y los restantes tantos de Ian Sánchez y León Pinda, mientras que para Amigos del Poli anotaron Emanuel Medina, Luciano Santander y Leandro Ibáñez.