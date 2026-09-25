Flamengo Futsal está en semifinales en Mendoza

Derrotó por penales 4-3 a Jockey Club, quien era el defensor del título, y está entre los cuatro mejores de la División de Honor.

Con un Alejandro Soto determinante al contener dos penales y el remate decisivo de Pablo Alvarez, Flamengo Futsal de Comodoro Rivadavia le ganó a Jockey Club de Mendoza por 4-3 y se clasificó para las semifinales de la División de Honor.

En el tiempo regular, el partido había terminado igualado 1-1. Enzo Lillo puso en ventaja al “Burrero”, mientras que en el segundo tiempo, Gonzalo Páez, con un potente remate de tiro libre, igualó las cosas 1-1 en el Polideportivo Torito Rodríguez de la ciudad de San Martín.

En el tiempo extra, Martín Cusa adelantó a los mendocinos, luego de capitalizar un rebote en el área tras un remate de su número 10 Batiz.

Jockey Club tuvo la chance de liquidar el pleito, pero el arquero Alejandro Soto -la figura del partido- le contuvo un tiro castigo a Facundo Torres, quien luego tomó el rebote, le pegó al arco y sobre la línea salvó Valentino López. Pero el “Fla” llegó el empate a través de Leonel Rain. De esa manera, el resultado no se alteró y la definición llegó a los penales.

Para Flamengo anotaron Pablo Alvarez, Gonzalo Páez, Kevin Jahnsen y otra vez Alvarez. El arquero Gonzalo Montalto le atajó el disparo a Gabriel Dods.

Mientras que para el “Burrero”, quien era el defensor del título, anotaron Gaspar Batiz, Enzo Lillo y Nicolás Díaz. El arquero Alejandro Soto le contuvo dos veces la pena máxima a Jesús Sánchez.

De esa manera, Flamengo está en “semis” y espera por el ganador del duelo entre mendocinos que jugarán a última hora, Municipalidad de San Martín e Independiente Rivadavia.

Los cuartos de final se abrieron con el gran partido que brindaron Transporte Wenu y Marmolería FS de Corrientes, con victoria para el equipo de la Mesopotamia, que se impuso por 5-3.

De esa manera, el “marmolero” se transformó en el primer semifinalista, donde en la próxima instancia jugará con el ganador del duelo mendocino entre Don Orione y Club Alemán, que jugaban a continuación.

Ambos partidos se pudieron seguir a través de YouTube por el canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).