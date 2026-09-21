Mateo Catalán volvió al podio en el Open de Río Negro de taekwondo

En General Roca, el taekwondista comodorense brilló sobre el tatami, donde plasmó gran parte del trabajo técnico y táctico realizado en sus entrenamientos.

El joven taekwondista de Comodoro Rivadavia, Mateo Catalán, volvió a destacarse al alcanzar el primer lugar en el podio en la segunda edición del Open de Río Negro de Taekwondo WT, desarrollado durante el último fin de semana en la ciudad de General Roca.

Mateo en lucha, continúa avanzando con paso firme en su preparación para uno de los compromisos deportivos más relevantes de su carrera, los Juegos JADAR, que se disputarán en abril de 2027.

En General Roca, el representante comodorense brilló sobre el tatami y logró plasmar gran parte del trabajo técnico y táctico realizado durante sus entrenamientos. De esta manera, continúa revalidando los logros obtenidos durante la temporada anterior y consolidándose dentro del circuito competitivo nacional.

El Río Negro Open 2026 de Taekwondo WT (2ª edición) se realizó el 19 y 20 de septiembre en el polideportivo Gimena López de General Roca, en la provincia de Río Negro. Reunió a deportistas de distintos puntos del país y contó, además, con la participación de atletas de Chile y Perú. El certamen, organizado por el maestro Francisco González, presentó un excelente nivel deportivo y se desarrolló en varias áreas simultáneas, equipadas con sistemas electrónicos de última generación.

Al respecto el profesor Jorge Alvarez, aseguró: “Con esta nueva actuación, Mateo Catalán cumple otro de los compromisos establecidos en su exigente calendario competitivo de 2026. Por delante quedan dos importantes desafíos, como la Copa de Campeones, que se realizará en octubre en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y el Campeonato Nacional Clausura, previsto para noviembre en la provincia de Jujuy”.

Mateo Catalán, categoría Juvenil hasta 68 kg Dan (cinturón negro), representa a la Academia Fuerza del Golfo, institución que desarrolla sus actividades en la Unión Vecinal Standard Norte de Comodoro Rivadavia.

“Desde la Academia Fuerza del Golfo agradecemos especialmente al Ente Autárquico Comodoro Deportes, ya que Mateo complementa su preparación física en el Gabinete de Alto Rendimiento de nuestra ciudad. Este acompañamiento resulta fundamental para que pueda continuar creciendo y preparándose para sus próximos compromisos nacionales”, afirmó el profesor Jorge Alvarez, titular de la mencionada academia.

Luego de una agenda deportiva muy exigente, el juvenil comodorense continúa demostrando esfuerzo, disciplina y compromiso, con la mirada puesta en su gran objetivo, representar de la mejor manera a Comodoro Rivadavia en los Juegos JADAR 2027.