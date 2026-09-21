En el Gimnasio municipal Nº 1 hay una propuesta boxística recreativa

El boxeo recreativo en el Gimnasio municipal Nº1 actualmente posee buena convocatoria, con la técnica e instructora Alejandra “China” Zamora como actual referente. Contó con dos alumnas culminando los 21K de Buenos Aires, y es una alternativa de actividad física para diversas edades y niveles. También da clases el instructor Martín Orquera, en boxeo recreativo y competitivo.

La actividad siempre fue una propuesta numerosa, y tras la pandemia continúa siéndolo de la mano de Alejandra Zamora, quien tiene dicha alternativa de lunes a viernes de 15 a 17. Además, está la opción de 18 a 20 con el instructor Martín Orquera

“La verdad que estamos muy contentos porque estamos teniendo mucha convocatoria. Vienen muchos chicos y chicas de todas las edades. Es a partir de los 13 años, con clases muy completas. Cada uno hace lo que puede, muchos empiezan corriendo dos o tres cuadras, y hoy tengo dos alumnas que completaron la Media Maratón de Buenos Aires, así que super orgullosa”, expresó Alejandra Zamora, boxeadora profesional hace unos años, quien hoy se dedica exclusivamente a esta alternativa recreativa.

“Estoy desde el 2021, arranqué en el lugar de mi papá (Robinson Zamora). Pasa el tiempo y uno no se da cuenta, estamos trabajando hace bastante tiempo. Tuve en su momento chicos en competencia, pero hoy me dedico más a lo que es recreativo. Todavía no cuento con el tiempo necesario para poder dedicarme al 100% en la competencia. Estoy con recreativo, viene mucha gente y estoy muy contenta y agradecida con todos los que vienen”, agregó.

“Arranqué después de pandemia, de a poquito, mirando, aprendiendo. No es lo mismo ser boxeadora profesional que estar del otro lado. Es diferente. En este gimnasio me crié, es mi casa, pero fue un proceso de aprendizaje. Viene gente de todas las edades, con diferentes realizades y problemas, es adaptarse a todo. Sumé mi curso como técnica FAP a fines del año pasado, lo hicimos con el “Tigre” (Héctor Saldivia). Fueron dos años de curso, porque consideramos que era necesario para poder enseñar”, explicó la China.

“También sumé el coaching deportivo, y todas cosas que suman; herramientas para poder volcarlas a la hora de transmitir conocimientos. Además, la experiencia que tengo acá adentro, en los viajes, todo sirve de experiencia y siempre cuento con el “Tigre” que es mi mano derecha, también con Mariana que me da una mano. Muy contenta de poder estar acá”, destacó en referencia a su pareja y también exboxeador profesional Héctor “Tigre” Saldivia, además de destacar a la atleta Mariana Navarro, quien junto a su hermana Marcia Navarro completaron recientemente los 21K en Buenos Aires.

“Estamos de lunes a viernes de 15 a 17. Presentando planilla y fotocopia de documento. Las clases son gratuitas y están todos invitados a venir a probar boxeo recreativo. No se van a arrepentir, hay un grupo muy lindo y ameno, todos muy compañeros, así que la van a pasar bien”, cerró.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.