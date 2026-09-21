El Team Mellado se prepara para una nueva cita mundialista

Integrantes de la academia de kickboxing dirigida por Alejandro Mellado, ultiman detalles para lo que será su participación en el Mundial WKF en Cartagena, Colombia, en octubre.

El titular del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, se reunió con Alejandro Mellado, director de la escuela de kickboxing Team Mellado, con vistas a la planificación de la participación de una delegación comodorense en el próximo Mundial WKF en Colombia.

Para octubre, planean ser de la partida en Cartagena los luchadores Camila Jaramillo, Luciano García, Ciro Barrientos, Mía Cerezo, Mahia Ferreyra, Sofía Soto, Guiliana Cerezo, Candela Vargas, Beto Soto, Thiago Muñoz y Julieta Fernández, acompañados por el instructor Alejandro Mellado.

“Tuvimos la reunión con Hernán Martínez, la verdad que fue bastante positiva. Estamos previo a viajar al Mundial de Colombia. Estaremos partiendo el 16 de octubre para juntarnos con la selección y volar rumbo a Cartagena”, comentó el director del Team Mellado.

“Se pudo lograr el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes. Estuvimos charlando también sobre el cambio de gimnasio que haremos. Nos vamos a ir a calle San Martín 1133. Pronto estaremos inaugurando el nuevo gimnasio”, agregó Mellado.

“También pudimos comentarle todos los eventos que tenemos, porque después del Mundial de Colombia nos vamos a Chaco. Estamos viendo la posibilidad de cerrar el año en noviembre con un festival a nivel amateur y semiprofesional, a confirmar en unos días más. Y como siempre, muy contento con el apoyo del Ente, que nos dará una mano para poder costear el viaje. Poder llevar esta cantidad de peleadores a representar a Argentina y a Comodoro, es un orgullo y estamos más que contentos, porque estarán peleando en varias categorías”, sentenció.