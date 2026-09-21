Natación: las formativas del equipo municipal compitieron en Gaiman

Participó del 1º Torneo Provincial de la Federación de Natación de Chubut para infantiles y menores.

En la localidad de Gaiman se disputó el 1er torneo Provincial de la FeNaCh (Federación de Natación de Chubut) destinado a las categorías infantiles y menores, competencia que convocó a 220 nadadores y se desarrolló el pasado 19 de septiembre en el natatorio del Club Argentinos del Sur.

Además de los anfitriones, participaron del certamen deportistas de Esquel, Puerto Madryn, Trelew, Trevelin, Acuarium y el equipo municipal (Comodoro Rivadavia).

El combinado comodorense, comandado por los entrenadores Antonella Bañados, Antonella Demartini, Martina Madroñal y Alejandro Millalipe, estuvo compuesto por cincuenta nadadores del nivel escuelita, pertenecientes a los natatorios municipales del Club Huergo, Natatorio Pueyrredón y Centro de Encuentro Km. 8.

“El torneo se desarrolló en dos jornadas, cada nene tuvo la posibilidad de participar en dos a cuatro pruebas por jornada, viviendo la experiencia de competir, compartir con entrenadores, pero sobre todo de disfrutar de la natación”, expresó Bañados.

Y afirmó que “al finalizar el torneo cada uno de los chicos recibió una medalla de participación como reconocimiento por haber sido parte de la experiencia”. La entrenadora también destacó el “hermoso grupo” que se formó y aseveró que "no solo fue la competencia sino que hubo momentos de compañerismo, diversión y aprendizaje”.

“Cada uno de ellos se llevó un lindo recuerdo, una nueva experiencia y muchas ganas de seguir disfrutando de este deporte. Más allá de los resultados, lo más importante fue que pudieron compartir, aprender, animarse a competir y disfrutar juntos. Volvimos felices y orgullosos de todo lo que hicieron”, sentenció.