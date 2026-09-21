El “Lobo” le ganó 3-1 a Rada Tilly y avanzó de manera invicta a los octavos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

Jorge Newbery ganó y se clasificó a la tercera fase

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia se convirtió este lunes en el primer clasificado de la Zona 5, Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

En ese contexto, el “Lobo” se impuso de local 3-1 ante Rada Tilly, y de esa manera, aseguró su pase de manera directa a la tercera fase -octavos de final- del certamen.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Km 3, tuvo el arbitraje de Marcelo Ugarte, de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Aurinegro” abrió el marcador a través de un gol de Facundo Vilte. Pero el “Lobo” llegó al empate cerca del final del primer tiempo por intermedio de Enzo González, quien de cabeza, la mandó al fondo de su propio arco.

Ya en el segundo período, Newbery lo dio vuelta con un tanto de su goleador Franco Domínguez, mientras que el tercero, llegó por cuenta de Leonardo Valdez.

De esa manera, Newbery (12 unidades y puntaje ideal) se clasificó para la siguiente instancia del torneo, y ahora la restante plaza la lucharán Comisión de Actividades Infantiles (6), Huracán (4) y Rada Tilly (1).

En la próxima fecha, Huracán recibirá en el clásico a Newbery, mientras que Rada Tilly se medirá con la CAI.

Panorama de la 4ª fecha – Zona 5

SABADO 19

- CAI 0 / Huracán 1 (Thomás Paredes).

LUNES 21

- Jorge Newbery 3 (Enzo González e/c, Franco Domínguez y Leonardo Valdez) / Rada Tilly 1 (Facundo Vilte)

Próxima fecha (5ª)

- Huracán vs Jorge Newbery.

- Rada Tilly vs CAI.