Huracán venció a la CAI y continúa dando pelea

Le ganó en el descuento por 1-0 en el adelanto de la 4ª fecha de la Zona 5, Región Patagónica, del Torneo Regional Federal Amateur.

Huracán logró este sábado su primera victoria en ela Zona 5 -Región Patagónica- del Torneo Regional Federal Amateur al derrotar de visitante por 1-0 a Comisión de Actividades Infantiles y de esa manera, sigue dando pelea por un lugar en la próxima ronda del certamen.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, se disputó sin público visitante, y tuvo el arbitraje Maximiliano Selg, de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Tras un primer tiempo sin goles, la única emoción llegó en el final y en tiempo de descuento. El gol de la victoria del “Globo” lo marcó Thomás Paredes, quien con un toque suave y solo al frente del arco, le dio el triunfo al elenco que conduce Jorge Daniel Montesino.

De esa manera, Huracán llegó a los 4 puntos y no se baja de la pelea por la clasificación. La CAI, mientras tanto, que no tuvo por lesión a José Chacón, Benjamín Pedrosa y Alejandro Manchot, sufrió la segunda derrota en fila, y se mantiene segundo en la tabla con seis unidades, a tres del líder e invicto Jorge Newbery.

La cuarta fecha -primera de la segunda rueda- se completará este domingo cuando desde las 16, Newbery reciba -en el Estadio Municipal- a Rada Tilly, equipo que necesita ganar, ya que solamente tiene un punto en la tabla.

En el juego de la primera rueda, fue victoria del “Lobo” que se impuso, en terreno del “Aurinegro” por 4-2, con anotaciones de Fausto Viegas, Octavio Padovani, René Billalba y Lucas Villalba. Rodrigo Ledesma y Facundo Vilte marcaron para el CART.

Panorama de la 4ª fecha – Zona 5

SABADO 19

- CAI 0 / Huracán 1 (Thomás Paredes).

DOMINGO 20

- Jorge Newbery vs Rada Tilly.

Arbitro: Marcelo Ugarte (C. Rivadavia).

Asistentes: Gabriel Jarpa (C. Rivadavia) y Carlos Flores (C. Rivadavia).

Cancha: Estadio Municipal (Km 3).

Hora: 16.