Newbery-Rada Tilly se pasó para este lunes

El partido de la 4ª fecha de la Zona 5, Región Patagónica, del Torneo Regional Amateur, fue suspendido por las condiciones climáticas.

Debido a las condiciones climáticas que se registran en Comodoro Rivadavia y tras la inspección correspondiente del campo de juego, se determinó la suspensión del partido entre Jorge Newbery y Rada Tilly, correspondiente a la 4ª fecha de la Zona 5, Región Patagónica, del Torneo Regional Amateur 2026/27.

“La decisión tiene como prioridad cuidar la integridad de los jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y de todos nuestros hinchas.

La medida fue comunicada al Consejo Federal. El partido será reprogramado para mañana lunes, a las 16 horas, en el mismo escenario. Agradecemos la comprensión de toda la familia Aeronauta ante esta situación. Primero, la seguridad de todos”, destacó el Club Jorge Newbery en su página de Facebook.

Panorama de la 4ª fecha – Zona 5

SABADO 19

- CAI 0 / Huracán 1 (Thomás Paredes).

LUNES 21

- Jorge Newbery vs Rada Tilly.

Arbitro: Marcelo Ugarte (C. Rivadavia).

Asistentes: Gabriel Jarpa (C. Rivadavia) y Carlos Flores (C. Rivadavia).

Cancha: Estadio Municipal (Km 3).

Hora: 16.