Colapinto cometió un grave error que le costó caro en Azerbaiyán

El piloto argentino, con Alpine, abandonó luego de llevarse puesto a su compañero de equipo Pierre Gasly y a Lando Norris en el Gran Premio de F-1 que se corrió en Bakú.

El argentino Franco Colapinto protagonizó un grave error en la vuelta 37 del Gran Premio de Azerbaiyán, provocando un choque múltiple que lo dejó fuera de carrera junto a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, y al McLaren del británico Lando Norris.

El accidente ocurrió en la primera curva de Bakú, justo después del relanzamiento tras un auto de seguridad (Safety Car). El joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, arriesgó de más en el frenaje para intentar superar a ambos rivales, pero no pudo detener su Alpine a tiempo e impactó de lleno, forzando el abandono inmediato de los tres pilotos.

El propio Colapinto reconoció la equivocación de inmediato y pidió disculpas a su escudería a través de la radio. La maniobra significó un duro golpe para el equipo francés, ya que ambos monoplazas marchaban en zona de puntos y peleaban por unidades clave en el campeonato de constructores.

Por su parte, el británico George Russell ganó la 15ª fecha de la temporada de punta a punta, y tras hacer una carrera perfecta obtuvo su 8va victoria en la máxima categoría, descontándole puntos a su compañero de equipo, líder del campeonato Andrea Kimi Antonelli, que terminó quinto.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró un segundo lugar, tras una estupenda carrera y su compañero de equipo Isack Hadjar, completó el podio, luego de regresar a la F-1 después de estar ausente 3 carreras, debido a la fractura de su muñeca.