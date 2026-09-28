Rada Tilly suma cobertura médica, equipamiento y capacitación para los clubes

La iniciativa incluye apoyo para la cobertura de emergencias médicas, la entrega de un DEA a cada institución, capacitaciones en RCP y primeros auxilios y beneficios para la atención de deportistas.

La intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, firmó un acuerdo con el Servicio de Cobertura de Emergencias Médicas que permitirá ampliar las herramientas de prevención y asistencia disponibles en los clubes deportivos de la ciudad.

La iniciativa alcanza al Club Náutico Rada Tilly (CART) y Chenque Rugby Club, instituciones que diariamente reciben a deportistas, niños, jóvenes y familias y que cumplen un importante rol deportivo, social y formativo dentro de la comunidad.

“Los clubes cumplen un rol fundamental en nuestra comunidad y acompañarlos también significa brindarles herramientas para que puedan desarrollar sus actividades de manera segura. Con este acuerdo sumamos cobertura, capacitación, prevención y equipamiento para cuidar a quienes todos los días participan de estos espacios”, destacó la intendenta.

A partir del acuerdo, la Municipalidad asumirá parte del costo del servicio de Área Protegida que los clubes contratan para brindar asistencia ante urgencias o emergencias médicas dentro de sus instalaciones. De esta manera, además de reducir parte de la carga económica que actualmente afrontan las instituciones, se contribuye a garantizar una respuesta médica oportuna ante una emergencia.

MAS EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION

Como parte de esta iniciativa, el Municipio de Rada Tilly entregará a cada uno de los clubes un DEA (Desfibrilador Externo Automático), un equipamiento fundamental para brindar una respuesta rápida ante una emergencia cardíaca.

La propuesta incluye además capacitaciones en RCP y primeros auxilios, diseñadas y dictadas por profesionales de acuerdo con las características y necesidades del personal de cada institución.

También se desarrollarán charlas y jornadas educativas vinculadas con la salud y la prevención de adicciones, destinadas especialmente a jóvenes y deportistas. A su vez, se prevé la utilización de espacios de los clubes para llevar adelante talleres, acciones de salud pública y jornadas de concientización abiertas a toda la comunidad.

Con estas acciones, la Municipalidad continúa acompañando a instituciones centrales para la vida deportiva y social de Rada Tilly, sumando herramientas concretas para la prevención y la atención de emergencias y generando mejores condiciones para quienes entrenan, compiten, trabajan y comparten diariamente estos espacios.