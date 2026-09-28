Rada Tilly suma cobertura médica, equipamiento y capacitación para los clubes

La intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, firmó un acuerdo con el Servicio de Cobertura de Emergencias Médicas que permitirá ampliar las herramientas de prevención y asistencia disponibles en los clubes deportivos de la ciudad.
La iniciativa alcanza al Club Náutico Rada Tilly (CART) y Chenque Rugby Club, instituciones que diariamente reciben a deportistas, niños, jóvenes y familias y que cumplen un importante rol deportivo, social y formativo dentro de la comunidad.
“Los clubes cumplen un rol fundamental en nuestra comunidad y acompañarlos también significa brindarles herramientas para que puedan desarrollar sus actividades de manera segura. Con este acuerdo sumamos cobertura, capacitación, prevención y equipamiento para cuidar a quienes todos los días participan de estos espacios”, destacó la intendenta.
A partir del acuerdo, la Municipalidad asumirá parte del costo del servicio de Área Protegida que los clubes contratan para brindar asistencia ante urgencias o emergencias médicas dentro de sus instalaciones. De esta manera, además de reducir parte de la carga económica que actualmente afrontan las instituciones, se contribuye a garantizar una respuesta médica oportuna ante una emergencia.
MAS EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION
Como parte de esta iniciativa, el Municipio de Rada Tilly entregará a cada uno de los clubes un DEA (Desfibrilador Externo Automático), un equipamiento fundamental para brindar una respuesta rápida ante una emergencia cardíaca.
La propuesta incluye además capacitaciones en RCP y primeros auxilios, diseñadas y dictadas por profesionales de acuerdo con las características y necesidades del personal de cada institución.
También se desarrollarán charlas y jornadas educativas vinculadas con la salud y la prevención de adicciones, destinadas especialmente a jóvenes y deportistas. A su vez, se prevé la utilización de espacios de los clubes para llevar adelante talleres, acciones de salud pública y jornadas de concientización abiertas a toda la comunidad.
Con estas acciones, la Municipalidad continúa acompañando a instituciones centrales para la vida deportiva y social de Rada Tilly, sumando herramientas concretas para la prevención y la atención de emergencias y generando mejores condiciones para quienes entrenan, compiten, trabajan y comparten diariamente estos espacios.