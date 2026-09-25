Avanza la ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales

La obra incorpora nuevas estructuras y equipamiento para aumentar la capacidad de tratamiento y acompañar el crecimiento de la ciudad. Por su magnitud, es la segunda obra más grande de la región Sur, después del acueducto.

Continúan los trabajos de Optimización y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Rada Tilly, una obra que permitirá aumentar la capacidad de procesamiento de la planta y mejorar las condiciones para el tratamiento y la reutilización del agua.

Se finalizó la construcción de hormigón armado de la estructura pretratamiento, actualmente se avanza con los trabajos en la cámara de aireación, sedimentadores y filtro de discos. Durante los primeros meses del año se completó el tendido de cañería en la traza de emisario tramo terrestre y en semanas próximas comenzará con la ejecución de cámaras para válvulas de aire y desagües

Rada Tilly es una de las pocas ciudades del país que cuenta con una planta propia de tratamiento de efluentes cloacales y un sistema que permite reutilizar el agua tratada para riego. A través de redes desarrolladas por el Municipio, el recurso es transportado y distribuido hacia espacios verdes públicos y clubes de la ciudad.

Además, el proyecto permitirá ampliar las posibilidades de reutilización del agua tratada, destinada a riego, limpieza urbana y mantenimiento vial, optimizando el aprovechamiento de este recurso.

El proyecto fue elaborado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, en conjunto con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Gobierno Nacional.

En un escenario de paralización de numerosas obras de infraestructura en el país, el proyecto pudo ser reactivado a partir del trabajo conjunto entre el Municipio de Rada Tilly, el Gobierno de la Provincia del Chubut y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación.