Premiaron a los ganadores del festival Corto Rodado

Luego de seis jornadas de intensa actividad, con unos 700 estudiantes y más de 180 producciones.

Con una gran participación de la comunidad, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura, llevó a cabo la clausura de la 18° edición del Festival Internacional de Cortometrajes "Corto Rodado". La ceremonia de cierre tuvo lugar en el Centro Cultural tras seis jornadas dedicadas a la formación, la producción audiovisual y la exhibición cinematográfica.

El encuentro se consolidó como un espacio clave para el desarrollo de la cultura regional y nacional, reuniendo a más de 700 estudiantes de escuelas primarias, secundarias y nivel terciario. Además, la convocatoria superó las 180 producciones en competencia, reflejando la diversidad y riqueza del cine independiente de Argentina y el exterior.

Durante el acto de clausura, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, remarcó la significación de sostener estos canales de promoción audiovisual. En ese sentido, subrayó el esfuerzo técnico y logístico detrás de la cartelera cultural y celebró la apropiación del evento por parte de los vecinos, destacando que el alcance de las propuestas trascendió las fronteras locales.

“Ver la participación ciudadana nos enorgullece mucho”, sostuvo al agregar que “alcanzamos más de 180 cortometrajes, una muestra de la diversidad y la riqueza de la producción audiovisual independiente del país y de otras partes del mundo, la difusión también corrompió las fronteras, esto prueba la importancia y envergadura de las propuestas culturales”.

El evento concluyó con un marco festivo a cargo de la Banda Infanto Juvenil Municipal, dirigida por Rodrigo Bravo, que presentó el espectáculo "Música del 7º arte". De esta manera, la agrupación se sumó con su aporte al fortalecimiento de la identidad local.

PREMIOS Y MENCIONES ESPECIALES

La jornada final comenzó con la proyección de los videominutos poéticos desarrollados en el Laboratorio de Creación en Cine Poético dictado por Nair Gramajo en el marco de la XIII Feria Internacional del Libro de Comodoro, del cual participaron Ariadna Cedrón, Berenice Moraes, Elizabeth Maldonado, Máximo Huenulef, Sabrina Ancao, Salvador Montecino, Santiago Villán, Viviana Infante y Cristian Nahuel Titos. A continuación, se presentó el cortometraje resultante del taller práctico "La cocina del cine" y se entregaron los certificados a cada uno de sus integrantes.

En el tramo competitivo, el jurado otorgó el premio a la Mejor Obra a "El recuerdo", de Juana Liñeiro, mientras que "The Cachalote's Fall", de Leonard Matamala, Víctor Aqueveque, Matías Rogers, Benjamín Olano y Lionel Alegre, recibió una mención especial.

En la Competencia Regional, los galardones principales fueron para "Petroka", de Giuliana Capparelli, en la categoría Ficción, y "Semillas del Viento", de Sanduay Nélida Isabel, en Documental.

En tanto, las menciones Especiales fueron para "Impulso Natural", en la categoría Documental e "(IN)TRANSITABLE", y "Azulado".

En la Competencia Nacional se consagraron "Jornada nocturna", de Florencia Belén Fusari, en Ficción, y "Lo que queda del mar", de Camila Adaro Liloff, en Documental, recibiendo menciones especiales en Ficción "Por la gaseosa" y "Río Plástico", y en Documental "La Peserita".