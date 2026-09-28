Comodoro vuelve a ser escenario del Pre Cosquín

La instancia clasificatoria rumbo al Festival Nacional de Folklore se realizará el 3 y 4 de octubre en el Centro Cultural Alfredo Sahdi. Ya hay 85 artistas inscriptos de distintas localidades de la Patagonia.

Comodoro Rivadavia se prepara para una nueva edición del Pre Cosquín 2027, la instancia oficial clasificatoria rumbo al Festival Nacional de Folklore de Cosquín. La actividad se desarrollará el 3 y 4 de octubre de 2026 en el Centro Cultural “Alfredo Sahdi”, con participación de artistas de distintos puntos de la Patagonia.

La convocatoria reúne propuestas vinculadas a la música, la danza y otras expresiones del patrimonio cultural inmaterial argentino, con la posibilidad de que nuevos valores regionales puedan presentar sus trabajos y proyectarse hacia el escenario nacional del folklore.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el orgullo que representa para Comodoro ser sede del certamen año tras año y remarcó la importancia de generar oportunidades para los artistas de la región. También señaló como aspecto destacado de esta edición el regreso de la Expresión Oral Folklórica, un rubro que recupera la palabra, la memoria y las tradiciones de los pueblos.

En esta categoría podrán participar narradores costumbristas, recitadores, decidores, relatores populares, intérpretes de poesía de raíz folklórica y otras expresiones afines vinculadas al patrimonio cultural inmaterial argentino.

La competencia contará con un equipo de jurados integrado por referentes de las diferentes disciplinas. En Música participarán Juan Rossi, Silvina Gómez Fichera y Daniela Azás, mientras que en Danza estarán Federico Ibáñez, Nuria Lazo y Facundo Arteaga.

Los rubros habilitados incluyen Solista Vocal, Dúo Vocal, Conjunto Vocal, Solista Instrumental, Conjunto Instrumental, Canción Inédita, Expresión Oral Folklórica, Solista de Malambo Masculino, Solista de Malambo Femenino, Conjunto de Malambo, Pareja de Baile Tradicional, Pareja de Baile Estilizado y Conjunto de Baile Folklórico.

Hasta el momento, 85 participantes ya completaron su inscripción. Se trata de músicos, cantores y bailarines de entre 16 y 60 años, provenientes de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Rada Tilly, Puerto Madryn, Caleta Olivia, Río Gallegos y Pico Truncado, entre otras localidades patagónicas.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre y se realizan mediante el formulario dispuesto para esta instancia oficial clasificatoria.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/XTRr8N5aTdnUSD6k6