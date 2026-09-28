Adjudicaron área de exploración a la compañía Alianza Petrolera

El Gobierno de Santa Cruz y Alianza Petrolera Argentina S.A. acordaron un esquema de inversión y desarrollo hidrocarburífero en los yacimientos La Mariposa y Sur Río Deseado Este,

El acuerdo comprende la puesta en marcha de trabajos de pulling en el yacimiento La Mariposa, previstos para principios de noviembre de 2026, y la incorporación de un equipo de perforación con tecnología multilateral en Sur Río Deseado Este, cuyo inicio está programado para mediados de 2027.

En ese marco, el Gobierno formalizó este lunes la adjudicación del área de exploración y eventual explotación Sur Río Deseado Este a Alianza Petrolera Argentina S.A., mediante el Decreto Nº 969/26, en el marco del procedimiento de licitación pública nacional e internacional.

La iniciativa establece un nuevo horizonte de actividad para el sector hidrocarburífero santacruceño, con operaciones que combinan tareas de intervención de pozos y exploración mediante tecnologías de perforación que permitirán evaluar el potencial del área.

La adjudicación del área a Alianza Petrolera Argentina S.A. quedó formalizada mediante el Decreto Nº 969/26, que otorga el permiso de exploración en el marco de la licitación pública nacional e internacional y fue dado a conocer en la reunión que mantuvo el gobernador Claudio Vidal y el ministro de Energía, Jaime Álvarez con el vicepresidente de la compañía, Pedro Martínez Cereijo.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz