Pese a las intensas lluvias no hubo serias emergencias

El reporte suministrado este lunes por la Dirección de Protección Civil de Caleta Olivia, a requerimiento de El Patagónico, indica que no se registraron serias emergencias por la lluvia.

Las precipitaciones más intensas comenzaron a media tarde del domingo, continuaron de manera esporádica durante la noche y fueron disminuyendo en la mañana de este lunes, pero el cielo continuó mantuvo nublado, la temperatura no superó los 10º grados centigrados y la humedad se mantuvo por encima del 90 %.

La guardia de Protección Civil informó que hoy solo se recibió un pedido de provisión de láminas de nylon para cubrir el techo con goteras de una vivienda precaria y ayer varios requerimientos de camiones cisternas equipados con bombas de achique para despejar lagunas en caminos de tierra de la zona de chacras y accesos a algunas viviendas particulares.

Por su parte, el intendente Pablo Carrizo hizo saber que el domingo realizó una recorrida por todo el ejido urbano, abarcando principalmente los barrios periféricos (foto).

El jefe comunal dijo que constato que no se registraron fuertes inundaciones, aunque admitió que si bien el temporal afectó sectores de calles regularmente críticos, continuaban siendo transitables con precaución pero no se interrumpió el servicio de colectivos urbanos.

“No hubo inundaciones de viviendas; los accesos a los barrio Hípico, Bicentenario y150 viviendas siguen relativamente normales y no se anegó el sector de la calle Humberto Beghìn frente al gimnasio Mosconi como suele suceder cuando hay temporales de lluvia”, preciso.

Asimismo, señaló que en esa zona, como en otras del área céntrica, preventivamente se habían limpiado las bocas de los pluviales subterráneos para evitar que se formen grandes lagunas, acotando que apenas mejoren las condiciones climáticas se pondrá en marcha otro programa de reparación de cales de tierra.