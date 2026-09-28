Desbordó un cañadón en la Ruta 25: piden extrema precaución

Las intensas lluvias provocaron acumulación de barro y agua entre Los Altares y Las Plumas. La calzada fue despejada durante la madrugada, aunque los equipos viales continúan trabajando en las banquinas.

La Ruta Nacional N.º 25 se encuentra habilitada este lunes 28 de septiembre en el tramo que une Los Altares con Las Plumas, luego de que las lluvias intensas provocaran el desborde de un cañadón y complicaran la circulación durante la noche.

El sector más afectado se ubicó entre los kilómetros 255 y 265, con mayor incidencia en la zona comprendida entre los km 264 y 265, donde se acumuló barro y agua sobre la calzada.

Durante las primeras horas de la mañana, personal y maquinaria de Vialidad Nacional realizaron tareas de limpieza y despeje que permitieron restablecer la circulación vehicular.

A pesar de la habilitación, las autoridades solicitaron transitar con extrema precaución, ya que continúan las tareas para estabilizar las banquinas y mejorar las condiciones de seguridad en el sector.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana recordó que, ante cualquier duda o eventualidad, los conductores pueden comunicarse al 0800-666-2447.