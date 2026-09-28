El movimiento ocurrió durante la tarde de este domingo y fue percibido también en zonas próximas a Trevelin. Organismos oficiales de Chile informaron las intensidades registradas y mantienen el monitoreo de la situación.

Se registró un sismo cerca de Chaitén y se sintió en parajes de Trevelin

Un sismo de magnitud 4,6 se registró durante la tarde del domingo en las cercanías de Chaitén, en la Región de Los Lagos de Chile, y el movimiento llegó a percibirse también en sectores próximos a Trevelin.

De acuerdo con la información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el evento ocurrió a las 15:55:43, tuvo una profundidad de 8 kilómetros y fue localizado 17 kilómetros al sur de Chaitén.

La situación fue reportada también del lado argentino, donde vecinos de distintos sectores de la cordillera señalaron haber percibido el movimiento. Hasta el momento no se informaron daños en Trevelin ni en zonas cercanas.

Cómo se sintió del lado chileno

La Delegación Presidencial Provincial de Palena difundió un reporte oficial con las intensidades registradas según la escala de Mercalli.

En la Región de Los Lagos, el sismo alcanzó intensidad IV en Chaitén, Futaleufú y Palena, mientras que en Castro y Quellón fue de intensidad III.

En tanto, en la Región de Aysén, la localidad de Raúl Marín Balmaceda registró intensidad IV.

Desde la Delegación de Palena informaron que mantienen coordinación permanente con SENAPRED, Carabineros, Bomberos, municipios y organismos técnicos, mientras continúa el monitoreo de la situación y de eventuales efectos asociados al movimiento.

También recomendaron a la población mantener la calma, informarse por canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a los organismos correspondientes.

Referencias desde Trevelin y Los Cipreses

Del lado argentino hubo referencias de vecinos que señalaron haber sentido el movimiento en sectores cercanos a Trevelin.

En la zona de Los Cipreses, además, el Puesto Sanitario local difundió recomendaciones preventivas ante la eventualidad de movimientos de tierra. El mensaje pide a la comunidad mantenerse atenta y actuar con tranquilidad.

Entre las sugerencias se indicó tener preparados documentación personal, medicación habitual, ropa de abrigo y elementos indispensables en caso de que fuera necesario salir de las viviendas.

El comunicado también señala al Puesto Sanitario de Los Cipreses como punto de encuentro ante una eventual situación que requiera evacuación o traslado a un lugar seguro.

Hasta el momento, estas recomendaciones tienen carácter preventivo y no se reportaron evacuaciones ni daños en la zona, según describió eqsnotas.com

Distintos registros en los primeros minutos

En los minutos posteriores al sismo circularon registros con pequeñas diferencias en cuanto a magnitud y ubicación.

Algunas plataformas automáticas mostraron inicialmente valores inferiores, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el movimiento en torno a magnitud 4,4 y aproximadamente a 20 kilómetros de Chaitén.

El registro del Centro Sismológico Nacional de Chile informó posteriormente una magnitud de 4,6 Mw, con una profundidad de 8 kilómetros y referencia 17 kilómetros al sur de Chaitén.

Estas diferencias pueden producirse en los primeros reportes, ya que los parámetros iniciales suelen ajustarse a medida que los organismos incorporan información de las distintas estaciones sismológicas.