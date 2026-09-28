Lunes bajo la lluvia: se esperan precipitaciones durante toda la jornada

La ciudad tendrá un comienzo de semana frío e inestable, con lluvias desde la mañana, una máxima que rondará los 9°C y viento moderado del sector este.

Comodoro Rivadavia transitará este lunes 28 de septiembre una jornada marcada por las precipitaciones y las bajas temperaturas. Durante la mañana se esperan lluvias fuertes, con una probabilidad de entre el 40 y el 70%, mientras que la temperatura rondará los 6°C.

Hacia la tarde, las lluvias continuarán y la probabilidad de precipitación aumentará hasta ubicarse entre el 70 y el 100%. La temperatura apenas alcanzará los 9°C, con viento del sudeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la noche, el tiempo seguirá inestable, con lluvias y una temperatura nuevamente cercana a los 6°C. El viento será leve a moderado, sin ráfagas relevantes previstas.

El pronóstico actualizado mantiene además una advertencia amarilla por lluvias para la zona, con acumulados que podrían ubicarse entre 10 y 25 milímetros y superar esos valores de manera puntual.

La inestabilidad continuará durante el martes, con ambiente frío y posibilidad de lluvias durante las primeras horas.