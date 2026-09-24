Deficientes condiciones edilicias en la Escuela de Biología Marina

Un grupo de estudiantes de la Escuela de Biología Marina y Laborista Nº 4 de Caleta Olivia, acudieron este jueves a la Dirección de Escuelas Zona norte para exigir reparaciones en ese edificio.

Lo hicieron acompañados por varias madres en la lluviosa mañana que potenció el reclamo debido a las filtraciones en el techo que datan desde hace muchos meses y forman parte de las deficiencias en infraestructura que no permiten el normal dictado de clases.

Además de mostrar pancarta por las cuales viralizaron la problemática, entregaron por mesa de entrada una nota detallando sus quejas, pero el grupo no pudo ser recibido por la titular del organismo dado que se hallaba en la zona.

En ese marco, una de las madres -de nombre Valeria- contó a El Patagónico que en lo que va del ciclo lectivo las clases se suspendieron muchos dias no solo por las filtraciones sino también por problemas de calefacción ya que las reparaciones que se hicieron fueron deficientes.

“Los directivos de la escuela ya están cansados de quejarse así que como madres y padres decidimos ocuparnos del tema porque nos preocupa de sobremanera la educación de nuestros hijos y esperamos que el Consejo de Educación se las garantice porqué es un deber del Estado y muchos no podemos costear colegios privados” puntualizó.