Reclamos por desatención de pacientes oncológicos

Este miércoles se registraron dos protestas simultáneas en la delegación Caleta Olivia de la Caja de Servicios Sociales para exigir urgentes respuestas a coberturas de pacientes oncológicos.

La CSS es la obra social de trabajadores estatales, tanto provinciales como municipales y la sede local encuentra ubicada en el barrio Unión, zona suroeste del ejido urbano.

La protesta más significativa fue la que protagonizaron integrantes de Venedici, una reconocida ONG que se ocupa de asistir a pacientes oncológicos y sus familiares, quienes mostraron pancartas para que a una de sus referentes y fundadora de la institución, Yamile Brandan, le autoricen nuevos estudios y será derivada a un centro de alta complejidad de Córdoba, capital.

Blanca Ruarte, integrante de las ONG, dijo a El Patagónico que Yamile ya había sido operada de un tumor, pero hace poco tiempo le detectaron otro y atraviesa un delicado momento de salud.

Por ello necesita realizarse estudios especializados en Córdoba para conocer con precisión cuál es su estado y recibir la atención adecuada.

Otra de las referentes de Venedici, de nombre Olga manifestó que los tiempos para pacientes oncológicos son apremiante y “no podemos dejar sola a Yamile”.

Pudo saberse que la directora de la delegación, de apellido Cisterna atendió convenientemente y se contactó con las autoridades provinciales de la obra social que se encuentran en Río Gallegos, procurando destrabar las cuestiones burocráticas que afectan de sobremanera a los afiliados que residen en localidades del interior provincial.

El otro caso fue ventilado Martin Segura, quien relató que su esposa, la docente Ivana Maldonado, padece un cáncer de colon que le diagnosticaron el pasado 6 de agosto.

Martín denunció que la familia viene solicitando medicación desde el 24 de agosto y volvió a realizar un pedido el 9 de septiembre, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta que permita resolver la situación.

Entre los medicamentos requeridos se encuentran ocho dosis de un fàrmaco indicado por el servicio de oncología de Hospital Zonal para prevenir las náuseas y los vómitos provocados por la quimioterapia, de las cuales solo recibió 4.

Además, Ivana necesita otros seis medicamentos, con diferentes dosis, que tampoco estarán siendo cubiertos en su totalidad por para de la CSS.