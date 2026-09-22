Alumnos de Biología Marina visitaron la planta de residuos

Un grupo de alumnos de la Escuela de Biología Marina de Caleta Olivia recorrieron la Planta Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos y Urbanos.

La visita de los estudiantes caletenses se realizó este martes en el marco de una propuesta articulada por la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Zoonosis.

Durante el recorrido, los estudiantes pudieron conocer de cerca el funcionamiento de la planta y los procesos vinculados al tratamiento, así como la clasificación y recuperación de materiales reciclables. Posteriormente, la delegación se trasladó a las instalaciones de Intraplast, donde continuó con una instancia de aprendizaje vinculada al tratamiento y aprovechamiento de materiales.

Al respecto, el supervisor de Promoción y Educación Ambiental, Ariel Fiorentini, destacó la importancia de complementar los contenidos teóricos con experiencias concretas y remarcó que estas actividades permiten comprender los beneficios de la separación en origen y su impacto en la búsqueda de una ciudad más limpia.

“Estamos mostrando todos los beneficios de la separación en origen; qué pasa si separamos nuestros residuos en nuestras casas e instituciones; a dónde van a parar. En este caso, los trajimos a la planta de clasificación para que vean de primera mano lo que se hace con el plástico, cartón y aluminio, que es previamente separado, llevado a Ecopuntos y traído a esta planta”, detalló.

Finalmente, Firentini agradeció el acompañamiento del personal de Fundación Santa Cruz Sustentable, responsable de la operatividad de la planta, y recordó que desde Educación Ambiental se encuentran trabajando continuamente con las instituciones educativas interesadas en acceder a charlas o visitas guiadas para conocer sobre estas y otras temáticas ambientales.

Fuente: Prensa Municipal