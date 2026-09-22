Aparicio expondrá en Legislatura sobre endeudamiento de estatales

El concejal de Caleta Olivia, Carlos Aparicio, fue convocado por la Cámara de Diputados para participar de una reunión de la Comisión de Trabajo, Previsión, Seguridad Social, Industria y Comercio.

En ese ámbito expondrá sobre el anteproyecto de ley referido al Régimen Provincial de Protección Integral del Salario, Control de Códigos de Descuento y Desendeudamiento de las Familias Santacruceñas.

La reunión se llevará a este martes a las 12:00 y representa una nueva instancia para poner en discusión una problemática que atraviesa a miles de trabajadores de la provincia: el impacto de los códigos de descuento, los descuentos compulsivos y el creciente nivel de endeudamiento sobre los ingresos familiares.

La iniciativa presentada por Aparicio busca recuperar el carácter alimentario del salario y establecer límites que permitan garantizar que las y los trabajadores puedan disponer efectivamente de sus ingresos.

El planteo parte de que el salario no puede convertirse en una variable de ajuste ni quedar comprometido casi en su totalidad por deudas, mutuales, entidades financieras u otros mecanismos de descuento.

El concejal caletense sostiene que defender el salario también significa defender la economía de cada localidad. “Las y los trabajadores son parte fundamental de su funcionamiento y del movimiento económico de cada ciudad. Cada salario que llega a una familia se transforma en consumo, en compras en los comercios locales y en recursos que vuelven a circular dentro de la comunidad”, puntualizó.

En ese marco, planteará ante la Comisión la necesidad de avanzar en herramientas que permitan proteger los ingresos, evitar situaciones de sobreendeudamiento y garantizar condiciones más justas para los trabajadores y sus familias.