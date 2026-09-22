Comenzaron las actividades por la Semana del Turismo

La Municipalidad de Caleta Olivia, dio inicio el lunes a las actividades alusivas a la Semana del Turismo.

La propuesta tiene como eje poner en valor el patrimonio, la identidad y los atractivos que forman parte de la ciudad, generando espacios de participación de vecino y visitantes.

En ese marco se programan recorridos guiados, exposiciones, actividades de difusión y acciones orientadas a continuar fortaleciendo el posicionamiento de Caleta Olivia como destino dentro de la región.

La primera jornada se desarrolló en el microcentro donde se encuentran las oficinas de Turismo, promocionando juegos con realidad virtual.

Luego, ya entrada la noche patagónica se realizó un acto la plazoleta del icónico monumento al Obrero Petrolero, El Gorosito, el cual quedó iluminado de color azul.

Asistió el intendente Pablo Carrizo e integrantes de su gabinete, tanto que las palabras alusivas estuvieron a cargo de la Subsecretaria de Turismo, Valeria Negro.

El público también disfrutó de espectáculo artísticos con la actuación de integrantes de la Escuela de Danzas MT Espacio; del coro de niños y niñas de alumnos y alumnas del Colegio de Enseñanza Digital; del grupo de baile Conexión Comercialera; y de la cantante Julieta Maldonado.

Durante la presentación, el secretario de Gobierno, Lucas Haidamaschuk, destacó el trabajo que se viene realizando desde el área.

“Es muy importante iniciar esta semana, con un equipo de trabajo que está a la altura y va a prestar las actividades para que la ciudad las pueda disfrutar” puntualizó.

Por su parte, Valeria Negro agradeció el acompañamiento que está brindando el intendente Pablo Carrizo a todas las actividades relacionadas con la potenciación del turismo en Caleta Olivia con su entorno de estepa, el mar con sus ballenas y un magnifico cielo patagónico.