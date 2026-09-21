La niñez celebró llegada de la primavera con Piñón Fijo

El espectáculo dedicado de manera especial a las infancias en la ciudad de Caleta Olivia se desarrolló el domingo en el Complejo Deportivo “Ingeniero Knudsen”.

El subsecretario de Juventud, Fernando Tapia, expresó su satisfacción por la respuesta de la comunidad y agradeció especialmente a las familias que se sumaron a la celebración. “Ver a los grandes y a los chicos disfrutando, compartiendo y viviendo esta tarde juntos es algo muy lindo. Queremos agradecer profundamente a cada familia que se acercó y confió en esta propuesta”, manifestó.

También destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la jornada y agradeció a las diferentes áreas municipales que acompañaron la organización, como así también a las organizaciones sociales que brindaron su apoyo para que la celebración pudiera desarrollarse y recibir a la comunidad.

“Esto es posible gracias al trabajo de muchas personas y áreas que se comprometen para que podamos tener este tipo de encuentros. También queremos reconocer a las organizaciones sociales que se sumaron y nos dieron una mano”, añadió el funcionario.

Por su parte, Piñón Fijo (Fabián Gómez) se mostró agradecido por la invitación de la Municipalidad y por la posibilidad de encontrarse nuevamente con el público santacruceño, en el marco de una gira que lo lleva por distintos escenarios del país.

“Estamos recorriendo diferentes escenarios de la Argentina y este domingo nos encontró por aquí, en esta hermosa ciudad. Gracias a los peques por acompañarnos y también a los no tan peques, a los papis, a los adultos, que se animaron a disfrutar y compartir el show”, expresó el artista.

Con música, humor y mucha participación del público, la presentación de Piñón Fijo se convirtió en uno de los momentos centrales de una jornada que tuvo como propósito recibir la primavera y celebrar el Día del Estudiante, generando un espacio abierto para toda la comunidad.

Fuente: Prensa Municipal