Residentes chilenos celebraron aniversario de fiesta patria

El Centro de Residentes Chilenos de Caleta Olivia conmemoró este viernes el 216º aniversario de la Independencia del país trasandino en su sede social ubicada en al barrio Ceferino Namuncurá.

Durante el acto institucional que fue acompañado por funcionarios municipales, se izaron los pabellones de Chile y Argentina y se entonaron los respectivos himnos nacionales.

Las actividades alusivas a la fecha, continuarán mañana sábado a partir de las 17:00 con un festejo popular en la misma sede.

El supervisor de Relaciones Institucionales de la municipalidad de Caleta Olivia, Néstor Vivar, puso en valor el trabajo que realizan los integrantes del Centro de Residente, de manera voluntaria.

“Venimos acompañándolos durante todo el año, es un grupo de personas que trabajan ad honorem, que quieren llevar adelante este espacio desde un lugar desinteresado y en ese sentido los estamos ayudando para conformarse”, expresó.

Por su parte, el presidente del Centro de Residentes Chilenos, Ricardo Reyes, valoró la jornada e invitó a los vecinos a participar de los festejos previstos para este sábado.

“Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos. Nuestra sede estará abierta desde las 14:00 y, a partir de las 17:00, daremos inicio a los actos protocolares, presentando grupos de folclore chileno”, señaló.

La programación incluirá la participación de grupos de folclore chileno y argentino, artistas provenientes de Comodoro Rivadavia y una propuesta gastronómica con comidas típicas. Finalmente expresó su expectativa de compartir una jornada de encuentro y celebración junto a vecinos y familias, y acotó que, si las condiciones climáticas lo permiten, parte de los actos protocolares se realizará en el exterior de la sede, para luego continuar con los festejos dentro de la institución.