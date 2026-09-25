Dos allanamientos por robo de cables de cobre

Los operativos policiales fueron realizados este viernes en viviendas de Caleta Olivia ubicadas en el barrio Güemes y en la Zona de Chacras.

Estuvieron a cargo de personal de la División de Investigaciones que dio cumplimiento a directivas del Juzgado de Instrucción Penal de Pico Truncado por una causa vinculada al robo de cables de cobre en yacimientos petroleros cercanos a esa localidad.

La DDI se encargó de recopilar pruebas para esclarecer el hecho y la justicia emitió las órdenes de allanamientos y requisas, contándose también con la colaboración de efectivos de la Sección Apoyo Tecnológico Zona Norte.

El informe de prensa oficial señala que como resultado de las medidas procesales, se secuestró una camioneta Toyota Hilux acondicionada para circular en zonas rurales, telefonía celular, cobre de alta tensión (en cantidad no precisada), hachas, motosierras, amoladoras a batería y paneles de tensión de pozos. En uno de los domicilios allanados se pudo observar sectores donde se realiza el incineramiento de los cables para proceder al corte y limpieza del cobre.

Finalmente se hizo saber que se dispuso que un hombre mayor de edad tuviera que fijar domicilio en relación a la causa, trascendiendo que sería de apellido Hernàndez.